اقتصاد أبوظبي ينمو %6.7 خلال الربع الثاني

أبوظبي (الاتحاد)
ارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لإمارة أبوظبي خلال الربع الثاني من عام 2017 بنسبة 6.7% مقارنة مع الربع نفسه من عام 2016، ويعزى ذلك إلى الارتفاع في القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 14.7%، وفي الوقت نفسه ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 3.6%، متبعا بذلك معدل النمو البالغ 4.9% في الربع الأول من عام2017 مقارنة بالربع الأول من عام 2016، حسب تقرير مركز الإحصاء-أبوظبي.
وبحسب التقرير الصادر أمس، فإن الارتفاع في القيمة المضافة للأنشطة النفطية بالأسعار الجارية بنسبة 14.7% يعود إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط وهو ما عوض الانخفاض في الإنتاج خلال الربع الثاني من عام 2016 حتى الربع الثاني من 2017.
|
كما ارتفعت القيمة المضافة لكل من قطاع الأنشطة المالية والتأمين وقطاع أنشطة الأسر المعيشية بنسبة 0.2% و5.9% على التوالي، في حين ارتفعت القيمة المضافة لقطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري بنسبة 0.3%.
|