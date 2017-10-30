اقتصاد أبوظبي ينمو %6.7 خلال الربع الثاني

أبوظبي (الاتحاد)

ارتفعت قيمة‏‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي ‬بالأسعار ‬الجارية ‬لإمارة ‬أبوظبي ‬خلال ‬الربع ‬الثاني ‬من ‬عام ‬2017 ‬بنسبة ‬6.7% ‬مقارنة ‬مع ‬الربع ‬نفسه ‬من ‬عام ‬2016، ‬ويعزى ‬ذلك ‬إلى‭ ‬الارتفاع‭ ‬في‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬للأنشطة‭ ‬النفطية ‬بنسبة ‬14.7%، ‬وفي ‬الوقت ‬نفسه ‬ارتفعت ‬القيمة ‬المضافة ‬للأنشطة ‬غير ‬النفطية ‬بنسبة ‬3.6%، ‬متبعا ‬بذلك ‬معدل ‬النمو ‬البالغ ‬4.9% ‬في ‬الربع ‬الأول ‬من ‬عام‬2017‭ ‬ مقارنة ‬بالربع ‬الأول ‬من ‬عام ‬2016، حسب تقرير مركز الإحصاء-أبوظبي.

وبحسب التقرير الصادر أمس، فإن الارتفاع في القيمة المضافة للأنشطة النفطية بالأسعار الجارية بنسبة 14.7% يعود‏‭ ‬إلى ‬ارتفاع‭ ‬متوسط ‬أسعار ‬النفط ‬وهو ‬ما ‬عوض ‬الانخفاض ‬في ‬الإنتاج ‬خلال ‬الربع ‬الثاني ‬من ‬عام ‬2016 ‬حتى ‬الربع ‬الثاني من ‬2017.

وأرجع التقرير ارتفاع الناتج‏‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬حسب‭ ‬القطاعات‭ ‬بالأسعار‭ ‬الجارية ‬في ‬الربع ‬الثاني ‬من ‬عام ‬2017 ‬مقارنة‭ ‬بالربع‭ ‬نفسه‭ ‬من‭ ‬عام ‬2016، ‭ ‬إلى ‬ارتفاع‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬لقطاع‭ ‬اّلمشروعات‭ ‬غير‭ ‬المالية‭ ‬بنسبة ‬8%.

كما ‬ارتفعت ‬القيمة ‬المضافة ‬لكل ‬من ‬قطاع ‬الأنشطة ‬المالية ‬والتأمين ‬وقطاع ‬أنشطة ‬الأسر ‬المعيشية ‬بنسبة ‬0.2% ‬و5.9% ‬على ‬التوالي، ‬في ‬حين ‬ارتفعت ‬القيمة ‬المضافة ‬لقطاع ‬الإدارة ‬العامة ‬والدفاع ‬والضمان ‬الاجتماعي ‬الإجباري ‬بنسبة ‬0.3%.