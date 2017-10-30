نهاية المغامرة الصينية بالعلم الأحمر في «اكس كات»

خالد السعدي (شيمان)

تسببت رياح المحيط الهادي والأمواج العالية في إلغاء السباق الرئيسي الثاني للجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق أكس كات، الذي كان من المقرر مساء أمس في مدينة شيمان الصينية، وشهد موقع السباق تغييرات مناخية عديدة من الصباح الباكر أمس، واختلافاً في حالة الطقس، ليكون الإلغاء ورفع العلم الأحمر هو نهاية ثالث جولات البطولة في الصين .

وتجمدت النقاط في الترتيب العام عند نفس محطة نهاية السباق الأول، حيث يتصدر الترتيب العام حالياً الزورق الأسترالي 8 برصيد 148 نقطة، بينما يحل ثانياً الفيكتوري 3 بقيادة سالم العديدي وعيسى آل علي بـ 137 نقطة وثالثاً زورق أبوظبي 5 بقيادة راشد الطاير وماجد المنصوري بـ 115 نقطة، ولتتم إحالة أوراق المنافسة إلى الجولة الختامية في دبي ديسمبر المقبل.

وأكد سالم الرميثي، رئيس بعثة فريق أبوظبي للزوارق السريعة، أن قرار إلغاء السباق جاء في محله، نظراً للأحوال الجوية التي شهدها موقع السباق، وأكد أن سلامة المتسابقين هي الأهم دوماً، وألقى الرميثي باللوم على اللجنة من خلال عدم تغيير موعد إقامة السباق، خاصة مع العلم المسبق بارتفاع وسرعة الرياح، لا سيما مع إمكانية إقامته قبل الوقت المحدد وفي أجواء أفضل وأكثر هدوءاً، وقال: كانت اللجنة على علم بارتفاع الرياح منذ الثالثة والنصف ظهراً بتوقيت الصين، وكان في الإمكان أن تقوم بتغيير موعد إقامته في الصباح الباكر، ولكن تم إبقاء الجدول كما هو، ليكون مصير السباق الإلغاء. وكشف الرميثي عن قدرة زوارق الإمارات على تغيير مراكزها والمنافسة بقوة من خلال جولة الختام من أجل الفوز بصدارة الترتيب العام ولقب الموسم الحالي، وقال: هناك إمكانية لنرى زورق أبوظبي أو الفيكتوري في صدارة المنافسة خاصة من خلال الجولة المقبلة، ولن تتنازل عن المنافسة على اللقب، خاصة أن الجولة الختامية تقام على أرضنا وبين جماهيرنا.