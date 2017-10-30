«مروح 60» يرسم لوحة الشراع في شاطئ المرفأ

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبإشراف لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية وبتنظيم نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، تنطلق منافسات سباق التجديف التراثي وسباق مروح 60 قدماً يومي الجمعة والسبت المقبلين، وذلك ضمن منافسات مهرجان الظفرة البحري على شاطئ مدينة المرفأ في منطقة الظفرة.

ويتوقع أن يشارك في السباق أكثر من 2000 متسابق من مختلف الفئات، حيث ينطلق سباق التجديف التراثي يوم الجمعة المقبل، ويجمع أكثر من 15 قارباً يضم كل قارب 9 مواطنين، بينما تنطلق منافسات مروح 60 قدماً يوم السبت المقبل بمشاركة أكثر من 100 محمل، ويضم كل محمل ما بين 15 و 20 متسابقاً، يأتي تنظيم السباق ضمن منافسات النسخة الماضية من مهرجان الظفرة البحري 2017، بعد أن تم تأجيل سباق التجديف التراثي بسبب سوء الأحوال الجوية، وسباق مروح 60 قدماً لتزامنه مع سباق دلما البحري.

ويواصل المهرجان جهوده في تحقيق جملة من الأهداف والغايات المهمة، منها الترويج لمنطقة الظفرة كوجهة مُثلى للزوار والسياح المهتمين بمجال الرياضات البحرية والشاطئية، وإبراز عوامل الجذب التي تزخر بها المنطقة، وتعزيز الفعاليات وإنعاش المنطقة اقتصادياً، فضلاً عن تشجيع المنتجات التراثية المحلية. وتحرص اللجنة العليا المنظمة للمهرجان برئاسة معالي اللواء ركن طيّار فارس خلف المزروعي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، على توفير كل الاستعدادات والتجهيزات والتأكد من تلبية كل مُتطلبات النجاح والتميّز، لإنجاح السباقات المختلفة التي تلامس اهتمامات الآلاف من عشاق الرياضات التراثية المتميزة. ووجه أحمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، الشكر إلى القيادة الرشيدة على الدعم الدائم والمستمر لمختلف الأحداث التراثية بشكل عام والرياضات التراثية البحرية بشكل خاص، مؤكداً أن الدعم السامي يعد الأساس لمختلف النجاحات التي تحققت على أرض الواقع، سواء بالحفاظ على التراث، أو بنشره بين شباب الوطن. ووجه الرميثي الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على رعاية سموه ودعم سباق دلما، مؤكداً أن رعاية سموه تضاعف من قيمة الحدث، لاسيما أن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان دائم الحرص على متابعة كل التفاصيل الخاصة بالسباق، ودائم التوجيه بتوفير كل متطلبات النجاح.

وأشار الرميثي إلى أن اختيار هذا التوقيت لإقامة سباقي مروح 60 قدماً والتجديف التراثي جاء بعد دراسة شاملة، خاصة أن هذا التوقيت يعتبر المثالي للسباق، حيث يتحول فيه الطقس من الحرارة إلى البرودة، ويماثل وقت السباق الذي كان مقرراً له أن يقام في شهر أبريل الماضي، وتسببت الأحوال الجوية وسوء الطقس في عدم إقامة تحدي التجديف التراثي في ذلك الوقت، كما تم تأجيل سباق مروح لتزامنه مع سباق دلما. من جانبه أكد عبيد خلفان المزروعي، مدير المهرجان، مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، أن اللجنة المنظمة حرصت على اتخاذ كل الترتيبات والتجهيزات اللازمة لإنجاح السباق الذي يتابعه الآلاف من عشاق الرياضات التراثية، والذي يأتي ضمن فعاليات مهرجان الظفرة البحري 2017. وأضاف المزروعي أن مدينة المرفأ تشهد يومي الجمعة والسبت المقبلين سباقين من أشهر السباقات التراثية البحرية والتي تلامس اهتمامات الآلاف من عشاق تلك الرياضات، حيث سينطلق يوم الجمعة سباق التجديف التراثي، يليه سباق مروح 60 قدماً والذي يتوقع أن يشهد إقبالاً كبيراً من المشاركين والجمهور لمتابعة فعالياته الشيقة والمتميزة.