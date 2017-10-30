تشونبوك بطلاً للدوري الكوري

سول (رويترز)

توج تشونبوك بطلاً لدوري كوريا الجنوبية للمرة الثالثة في أربعة مواسم، قبل آخر جولتين من نهاية الموسم، بعد تغلبه أمس على جيجو أقرب ملاحقيه 3-صفر.

وأحرز المهاجم المخضرم لي دونج-جوك الهدف الثالث للفريق الفائز الذي يدربه تشوي كانج-هي قبل 11 دقيقة من نهاية المواجهة، ليعزز تقدم فريقه بعد هدفي زميليه لي جاي-سونج ولي سيونج-كي، ليضمن الفريق مكانه في بطولة دوري أبطال آسيا التي سبق له التتويج بلقبها مرتين في الموسم المقبل.

ويعود تشونبوك للبطولة الآسيوية الأولى للأندية بعد غيابه عن نسخة العام الحالي بسبب الإيقاف الذي فرضه عليه الاتحاد الآسيوي للعبة في نهاية الموسم الماضي بسبب دوره في فضيحة رشوة وتلاعب في بلاده عامي 2013 و2014.

وتوج تشونبوك بلقب دوري أبطال آسيا في 2016 بعد الفوز على العين في النهائي لكن العقوبة منعته من الدفاع عن اللقب.

وبسبب فضيحة الرشوة والتلاعب عاقب الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم تشونبوك أيضاً بخصم تسع نقاط من رصيده وفرض عليه غرامة مالية لينتزع سول لقب الدوري المحلي في 2016.