ميسي «الثاني عشر» يعزز صدارة برشلونة

مدريد (د ب أ)

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة لانتزاع فوز صعب من مضيفه أتلتيك بلباو 2 / صفر أمس الأول، في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني، والتي شهدت أيضاً تعادل أتلتيكو مدريد مع ضيفه فياريال 1/1، وفوز فالنسيا على ديبورتيو ألافيس 2 / 1.

وافتتح ميسي التسجيل لفريقه في الدقيقة 36، ليرفع رصيد أهدافه في الدوري هذا الموسم إلى 12 هدفاً، ثم أضاف باولينيو الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وعزز برشلونة صدارته لجدول الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة، بفارق أربع نقاط عن فالنسيا، أقرب ملاحقيه.

في المقابل توقف رصيد أتلتيك بلباو عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر، بفارق الأهداف أمام ليفانتي الذي يواجه إيبار، وبفارق الأهداف خلف سيلتا فيجو الذي يواجه ملاجا.