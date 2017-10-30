ميسي «الثاني عشر» يعزز صدارة برشلونة

مدريد (د ب أ)
قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة لانتزاع فوز صعب من مضيفه أتلتيك بلباو 2 / صفر أمس الأول، في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني، والتي شهدت أيضاً تعادل أتلتيكو مدريد مع ضيفه فياريال 1/1، وفوز فالنسيا على ديبورتيو ألافيس 2 / 1.
وافتتح ميسي التسجيل لفريقه في الدقيقة 36، ليرفع رصيد أهدافه في الدوري هذا الموسم إلى 12 هدفاً، ثم أضاف باولينيو الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.
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في المقابل توقف رصيد أتلتيك بلباو عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر، بفارق الأهداف أمام ليفانتي الذي يواجه إيبار، وبفارق الأهداف خلف سيلتا فيجو الذي يواجه ملاجا.
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