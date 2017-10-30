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بفوز صعب على أتلتيك بلباو

ميسي «الثاني عشر» يعزز صدارة برشلونة
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تاريخ النشر: الإثنين 30 أكتوبر 2017

مدريد (د ب أ)

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة لانتزاع فوز صعب من مضيفه أتلتيك بلباو 2 / صفر أمس الأول، في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني، والتي شهدت أيضاً تعادل أتلتيكو مدريد مع ضيفه فياريال 1/1، وفوز فالنسيا على ديبورتيو ألافيس 2 / 1.

وافتتح ميسي التسجيل لفريقه في الدقيقة 36، ليرفع رصيد أهدافه في الدوري هذا الموسم إلى 12 هدفاً، ثم أضاف باولينيو الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وعزز برشلونة صدارته لجدول الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة، بفارق أربع نقاط عن فالنسيا، أقرب ملاحقيه.

في المقابل توقف رصيد أتلتيك بلباو عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر، بفارق الأهداف أمام ليفانتي الذي يواجه إيبار، وبفارق الأهداف خلف سيلتا فيجو الذي يواجه ملاجا.

وبهذا الفوز، حافظ برشلونة على سجله خالياً من الهزائم هذا الموسم في الدوري، حيث فاز في تسع مباريات وتعادل في واحدة، فيما تعد هذه الخسارة هي الخامسة لبلباو في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين. ... المزيد
     
 

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