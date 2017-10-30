آيندهوفن يهزم فيتيسه ويعزز صدارته للدوري الهولندي



تاريخ النشر: الإثنين 30 أكتوبر 2017 أمستردام (د ب أ) عزز فريق آيندهوفن موقعه في صدارة الدوري الهولندي الممتاز، بفضل الفوز على ملعب مضيفه فيتيسه أرنهيم 4/ 2 أمس في المرحلة العاشرة من المسابقة. ويدين آيندهوفن بالفضل في هذا الفوز لمهاجميه المكسيكي هيرفينج لوزانو والهولندي يورجن هدفين لوكاديا، حيث تكفلا بتسجيل الأهداف الأربعة بواقع هدفين لكل منهما في الدقائق 18 و49 و56 و59. وجاء الهدف الأول لفيتيسه بنيران صديقة، حيث سجله لوكاديا لاعب آيندهوفن بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 45 وأضاف ماسون مونت الهدف الثاني في الدقيقة 63، وحقق آيندهوفن فوزه السادس على التوالي والتاسع له هذا الموسم مقابل هزيمة واحدة ليرفع رصيده في الصدارة إلى 27 نقطة.