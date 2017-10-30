844 تمريرة «تيكي تاكا بيب» تحتل «البريميرليج»

محمد حامد (دبي)
في نهاية تجربته التاريخية مع البارسا، وخلال مشواره المثير للجدل مع البايرن تعرض بيب جوارديولا لما يشبه الحملة المنظمة من أعداء الكرة الجميلة، وانهالت عليه موجة الانتقادات إلى حد وصف أداء البارسا والبايرن في فترات بعينها بأنه أقرب إلى الملل وافتقاد الفعالية والقدرة على الحسم، إلا أن بيب جوارديولا المدير الفني لمان سيتي يسير بخطى واثقة لتأكيد أنه كان محقاً بالتمسك بمدرسة التمرير القصير السريع الكثيف إلى حد تحويل المنافس من المشاركة إلى المشاهدة.
موقعة وست بروم مع مان سيتي التي أقيمت بمعقل الأول، وهو أحد أصعب ملاعب الدوري الإنجليزي، أثبتت أن «بيب تيم» يحتل البريميرليج بسلاح التيكي تاكا، فقد بلغ عدد التمريرات التي قام بها «البلو مون» خلال المباراة 844 تمريرة، وهو ما لم يحدث في أي مباراة بالدوري الإنجليزي منذ موسم 2003 - 2004، الأمر الذي يؤشر إلى أن ما يقوم به سيتي بفلسفته الكروية الحالية أقرب إلى احتلال إمبراطورية كاملة اسمها البريميرليج، وفرض تقاليد جديدة عليها.
|
انطلاقة للتاريخ
|