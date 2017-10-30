42 مباراة ترشح «السامبا» للقب «شاطئية القارات»

دبي (الاتحاد)

اكتمل وصول المنتخبات المشاركة في النسخة السابعة لكأس القارات لكرة القدم الشاطئية، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها المجلس للعام السابع على التوالي، وفي مقدمتها البرازيل، ويملك «سامبا الشاطئية» حظوظًا كبيرة للحفاظ على اللقب متسلحاً بسلسلة كبيرة من الانتصارات التي حققها خلال 42 مباراة، خاضها في العامين الماضيين، حيث حصد المنتخب الذي يقوده جيلبرتو كأس العالم لكرة القدم الشاطئية في مايو الماضي، كما فاز في كل بطولة شارك فيها خلال هذه الفترة الماضية.

ويشارك في النسخة السابعة ثماني من أفضل المنتخبات في العالم، تم تقسيمها إلى مجموعتين، حيث أوقعت القرعة منتخبنا الوطني الذي نال لقب وصيف القارة الآسيوية، وصاحب الترتيب العاشر بين منتخبات العالم، في المجموعة الأولى مع البرازيل حامل اللقب والمصنف الأول على العالم والبرتغال ومصر، فيما ضمت المجموعة الثانية المكسيك وإيران وروسيا وباراجواي الضيف الجديد على البطولة.

ويدشن البطولة بلقاء البرازيل مع مصر في الساعة الرابعة والربع عصر غدٍ، فيما يستهل منتخبنا الوطني مبارياته أمام البرتغال في الساعة الخامسة والنصف مساءً، ويلتقي روسيا مع المكسيك في الساعة السابعة إلا ربع مساءً، وإيران مع باراجواي في الساعة الثامنة مساءً.

وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي الذي يقام بنظام خروج المهزوم، ليتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، ويتنافس الخاسران على الميداليات البرونزية وتحديد المركز الثالث.

وتستكمل المنافسات الأربعاء المقبل، حيث يلتقي منتخبنا مع مصر في الساعة الرابعة والربع عصراً، كما يلعب البرازيل مع البرتغال في الساعة الخامسة والنصف مساءً، وتجمع المباراة الثالثة بين باراجواي وروسيا في الساعة السابعة إلا ربع مساءً، فيما يلتقي المكسيك مع إيران في الساعة الثامنة مساءً. وتنتهي تصفيات دور المجموعات المؤهلة إلى نصف النهائي، في ثالث أيام البطولة، حيث يلتقي المكسيك مع باراجواي، في الساعة الرابعة والربع عصر الخميس المقبل، تليها مباراة مصر مع البرتغال في الساعة الخامسة والنصف مساءً، ويلتقي منتخبنا الوطني مع البرازيل في الساعة السابعة إلا ربع مساءً، وإيران مع روسيا في الساعة الثامنة مساءً.

وتنطلق منافسات نصف النهائي في الساعة الرابعة والربع عصر الجمعة المقبل، فيما تجرى المباراة الختامية يوم السبت المقبل، وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى مرحلة نصف النهائي، التي تلعب بنظام خروج المهزوم، ليتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، ويتنافس الخاسران على الميداليات البرونزية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. وأنهى مجلس دبي الرياضي جميع الاستعدادات، لتنظيم البطولة بمنطقة مراسي الخليج التجاري، على قناة دبي المائية، من 31 أكتوبر الجاري إلى 4 نوفمبر المقبل، وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: سعداء بأن نواصل استضافة البطولة، وتوقيع عقد جديد يمتد حتى 2020 لاستضافة وتنظيم المنافسات التي ولدت في دبي، وأصبحت من أهم البطولات العالمية في هذه الرياضة ذات الشعبية المتزايدة.

وأضاف: البطولة تقام في مكان متميز في دبي على القناة المائية الجديدة، مع تشييد ملعب حديث في منطقة مراسي الخليج التجاري، بالتعاون مع شريكنا الاستراتيجي الجديد شركة دبي العقارية، والمكان المميز يسهم في تحقيق المزيد من النجاح للبطولة، وتقام في الخامسة مساء اليوم مباراة اللجنة المنظمة مع الإعلاميين، والتي تجرى سنوياً، قبل يوم من انطلاقة المنافسات الرسمية، وتسعى اللجنة المنظمة لتأكيد تفوقها فيما يتطلع فريق الإعلاميين لتحقيق الفوز بالملعب الجديد.