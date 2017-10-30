«أبيض الشباب» يتدرب على ملعب «دولين» استعداداً لعُمان

بشكيك (الاتحاد)

يختتم منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم، تحضيراته لانطلاقة مشواره في التصفيات الآسيوية، المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2018 في إندونيسيا، بخوض التدريب الأخيرة مساء اليوم، يضع من خلالها الصربي ليبونيكو درولفيتش اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي يدفع بها في مواجهة الجولة الأولى أمام نظيره منتخب عُمان في الساعة الثالثة بعد ظهر غد، على ملعب دولين في مدينة بشكيك عاصمة قيرغيزستان، والذي يتسع لنحو 23 ألف مشجع.

وتدشن مواجهة قيرغيزستان «المستضيف» أمام منتخب نيبال ظهر غد، مواجهات الجولة الأولى في المجموعة الأولى التي تضم أيضاً إلى جانب «أبيض الشباب» كلاً من عُمان، والبحرين، فيما ستكون مباراة الجولة الثانية لمنتخبنا أمام نيبال 4 نوفمبر، والثالثة مع قرغيزستان 6 نوفمبر، على أن يختتم الدور الأول بلقاء البحرين 8 نوفمبر.

ويشارك في التصفيات 43 منتخباً، جرى تقسيمها على منطقتين جغرافيتين ضمت 10 مجموعات، ويتأهل إلى النهائيات المقررة العام المقبل، صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات العشر، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني لتنضم إلى إندونيسيا المضيفة التي حصلت على بطاقة التأهل المباشر، وفي حال حصول إندونيسيا على أحد المراكز المؤهلة للنهائيات، فإن سادس أفضل فريق يحصل على المركز الثاني يحصد بطاقة التأهل.

وتشهد الحصة التدريبية الأخيرة لـ «أبيض الشباب» الليلة، حضور مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، والذي سيترأس بعثة المنتخب المشارك في التصفيات، في إطار توفير الدعم المعنوي اللازم للاعبين، ويعد المنتخب الحالي الممثل الوحيد لكرة الإمارات على الصعيد القاري، في أعقاب خروج المنتخب الأول من تصفيات المونديال، والأولمبي من التصفيات الآسيوية، وغياب منتخب الناشئين عن المشاركة القارية في تصفيات كأس آسيا تحت 16 عاماً.

وخاض منتخبنا مساء أمس حصته التدريبية الأساسية لمباراة الافتتاح، على ملعب المباراة «دولين»، في أجواء باردة نسبياً، حيث تصل الحرارة إلى 16 درجة، وغلف الحماس والجدية طابع التدريب الذي شهد مشاركة جميع اللاعبين، في ظل الجاهزية الفنية والبدنية لكل العناصر الأساسية والاحتياطية.

ويعول مدرب «أبيض الشباب» بشكل كبير على مواجهة الغد أمام عُمان، والتي وصفها بأنها مفتاح التأهل المباشر، حال نجاح المساعي بتحقيق الفوز، وحرص درولفيتش على دراسة المنتخب العُماني بشكل جيد من خلال الفيديو لبعض المباريات الودية السابقة للأحمر، والوقوف على أبرز نقاط القوة والضعف في المنتخب الذي يقوده المدرب الوطني العماني رشيد اليافعي.

الصين أول الصاعدين

حصل منتخب الصين على أولى بطاقات التأهل لنهائيات كأس آسيا تحت 19 عاماً 2018، بعد فوزه على ميانمار 1-0 على الاستاد الوطني الأولمبي في فنوم بينه، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة في التصفيات، وسجل ليو روفان هدف الفوز الثمين للمنتخب الصيني في الدقيقة 38، وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة تعادل كمبوديا المضيفة مع الفلبين 0-0 على الملعب ذاته. وابتعدت الصين في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، مقابل 4 نقاط لكمبوديا و3 نقاط لميانمار، ولا شيء للفلبين، حيث تأهلت الصين إلى النهائيات، في حين تنتظر كمبوديا تحديد أفضل الفرق الحاصلة على المركز الثاني، وكانت الجولة الأولى شهدت فوز ميانمار على الفلبين 6-0 والصين على كمبوديا 1-0، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الصين على الفلبين 6-0 وكمبوديا على ميانمار 3-2.