«الرباط الصليبي» ينهي موسم جهود يعقوب إبراهيم مبكراً!

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

انتهى موسم يعقوب إبراهيم لاعب مسافي، بعدما أثبتت التقارير الطبية، أنه يحتاج إلى 6 أشهر على الأقل، للعودة مجدداً إلى الملاعب، بعد الجراحة التي خضع لها في أبوظبي، نتيجة الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وقال سعيد المزروعي، مشرف فريق مسافي، إن النادي يفتقد جهود يعقوب إبراهيم، في دوري الدرجة الأولى الذي ينطلق الجمعة المقبل، خصوصاً أنه كان من العناصر الجيدة في الفريق خلال تمهيدي الكأس، قبل تعرضه للإصابة أمام الذيد في الجولة الثالثة، وشارك في 3 مباريات، موضحاً أن إدارة النادي سعت لتوفير أسباب الراحة والعلاج للاعب، وتتمنى له الشفاء العاجل والعودة مجدداً إلى الفريق.

وحول إعداد الفريق للدوري، قال المزروعي: «ودية» الخيماوي كانت مهمة لاختبار جاهزية اللاعبين قبل انطلاق الدوري، وتصحيح أخطاء تصفيات الكأس، لضمان البداية القوية أمام مصفوت في الجولة الافتتاحية للدوري، مشيراً إلى أن الجهاز الفني يسعى لترتيب أوراق الفريق في الأيام المقبلة، ويعمل على الجوانب التكتيكية من واقع متابعته لأداء مصفوت.

وكشف المزروعي عن جهود مكثفة يقوم بها النادي مع اتحاد الكرة لتحسين الإضاءة في الملعب، بعد الملاحظات السابقة، على نحو يمهد إلى أفضل الظروف التي تساعد الفريق على خوض مباريات الموسم الحالي على ملعبه، وفق المعايير المطلوبة، موضحاً أن النادي تلقى إشارات إيجابية من شأنها أن تؤدي لمراجعة الأمور الخاصة بالإضاءة.