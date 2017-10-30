عبدالله صالح: إصابات «الدوليين» علامة استفهام كبيرة!

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

توقع عبدالله صالح، مدير المنتخب، اختيار عناصر جديدة، خلال الفترة المقبلة، بعدما حرص المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني على متابعة مباريات الدوري، خصوصاً مع دخول المنافسة مرحلة إبراز العناصر الذين تعقد عليهم الآمال، لتقديم الإضافة، والمؤكد أن هناك مجموعة من اللاعبين نجحوا في وضع أقدامهم على الطريق الصحيح، وقال: سعادتي كبيرة بعودة الدولي عامر عبدالرحمن للتألق مع العين، بسبب الإمكانات العالية التي يتميز بها، وحاجة المنتخب إلى جهوده مع بقية اللاعبين، ومرتاح للعمل مع زاكيروني، لأن المدرب يسعى للأفضل، ويحترم رأي الجميع، وله رؤيته الفنية، وعبر عن تفاؤله مع انطلاق العمل في الفترة الماضية، من خلال حرصه على متابعة الدوري للوقوف على الحالة الفنية للاعبين في جميع الأندية.

أكد عبدالله صالح، مدير المنتخب، أن أبواب المنتخب مفتوحة أمام جميع اللاعبين، طالما أننا نتحدث عن الشعار الوطني الذي يجد التقدير والوفاء والاحترام، وعملنا على بعض الجوانب المطلوبة مع زاكيروني، ونتمنى أن ننجح معاً في تقديم الجهود التي تعزز تطور الكرة الإماراتية، في الفترة المقبلة، بالنظر إلى الاستحقاق المهم الذي ينتظرنا في نهائيات كأس آسيا «الإمارات 2019»، بالثقة العالية في الإمكانات الموجودة والعناصر التي تمثل الإضافة.

وقال عبدالله صالح: إن الدوري بحاجة إلى الهدوء، في ظل التوتر الموجود الآن من بعض اللاعبين، وهو الأمر الذي ينعكس بدوره على «قضاة الملاعب»، ويؤدي إلى الأخطاء التحكيمية، موضحاً أن الإصابات التي طاردت مجموعة من الدوليين «فوق العادة» وبعيدة عن المألوف، كما أنها تثير علامات استفهام عدة حول علاقتها بحالة العمل في الأندية، أو مرتبطة بالتدريبات، لأن الأمر غير طبيعي بعد 6 جولات فقط من انطلاق البطولة.

وأضاف: إذا رغبت في الحديث بمعنى أوضح، فإن الإصابات، بعد وقت قصير من تدشين الموسم الجديد، تشير إلى خلل ما، لأن بداية الدوري، يجب أن تعني أفضل حالة من التهيئة البدنية والذهنية للاعبين، عقب مرحلة المعسكر الخارجي والإعداد المكثف الذي خضعت له الأندية، وخوض المباريات الودية التي تمثل «بروفة» مهمة للموسم الجديد، في ظل التجهيزات الكبيرة والترتيبات التي تؤدي إلى واقع جيد يبتعد كثيراً عن التوقعات الخاصة بالإصابات.