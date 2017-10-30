تيجالي: الوحدة في أفضل حالاته لـ «الديربي»

منير رحومة (دبي)

أبدى الأرجنتيني سبستيان تيجالي، لاعب وهداف الوحدة، ثقته في قدرات فريقه خلال هذا الموسم، وتأكيده على الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها «العنابي»، والمستوى المميز الذي يقدمه من مباراة إلى أخرى، مبدياً تفاؤله الكبير بالمنافسة بجدية على صدارة ترتيب دوري الخليج العربي.

ورغم التعادل أمام شباب الأهلي دبي، وضياع نقطتين ثمينتين، في سباق المراكز المتقدمة، فإن تيجالي حافظ على تفاؤله بمصير فريقه في بقية المشوار، وقال: صحيح أن التعادل بالنسبة لفريق يطمح في انتزاع الصدارة، والمنافسة بجدية على اللقب يعتبر نتيجة سلبية، لأنه يفقده نقطتين غاليتين في حسابات المنافسة، لكن بالنظر إلى قيمة المنافس، الذي يعد مرشحاً بدوره للمنافسة على البطولة، وتقاسم النقاط معه على ملعبه وأمام جماهيره، يمكن اعتبار النقطة مفيدة، خاصة إذا كانت نتائج بقية الفرق الأخرى تخدم الوحدة.

وأضاف: تعادل العين مع الشارقة، جعل تعادل «العنابي» مع «الفرسان الثلاثة» نتيجة إيجابية، لأن فارق النقاط مع المتصدر بقي نقطة، ويجعل الوضع على حاله، في سباق المراكز المتقدمة.

وفيما يتعلق بالمواجهة المقبلة التي تجمع «أصحاب السعادة» مع «الزعيم»، قال تيجالي: اللقاء «ديربي» قوي ومثير، يحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة، وكل فريق يسعى للفوز وتحقيق أفضليته، إلا أن مواجهة الجولة المقبلة أكثر قوة وندية، لأن الرهان كبير، في ظل الصراع الشديد على الصدارة، حيث إن الفريق الذي يحصد النقاط الثلاث، يستفيد بشكل كبير في بقية المشوار، خاصة أن الأسبوع المقبل، يشهد مواجهات مباشرة بين فرق المقدمة، الأمر الذي من شأنه أن يجعل النقاط على درجة كبيرة من الأهمية.