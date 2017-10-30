«السادسة» تمنح «البرتقالي» الانطلاقة الأفضل

عماد النمر (عجمان)

وصل عجمان إلى النقطة السادسة مع ختام الجولة السادسة لدوري الخليج العربي، محصلة الفوز في مباراتين متتاليين على النصر والإمارات، وبذلك يكون «البرتقالي» على موعد مع أفضل إنجاز خلال آخر ثلاث مشاركات له بدوري المحترفين، وفي موسم 2012- 2013، جمع الفريق 5 نقاط من تعادلين وفوز، وفي الموسم التالي، بلغت المحصلة أربع نقاط من فوز وتعادل، وفي موسم 2014 - 2015 جمع 5 نقاط من تعادلين وفوز، وبذلك تكون انطلاقته هذا الموسم هي الأعلى في النقاط والفوز، رغم أنه تلقى أربع خسائر متتالية، في بداية المشوار أمام الجزيرة، وشباب الأهلي دبي ودبا الفجيرة والعين، لكنه استعاد توازنه وتقدم إلى المركز التاسع.

وعن هذه البداية، أوضح خليفة الجرمن، رئيس مجلس الإدارة، أنه منذ انطلاقة الدوري هذا الموسم والفريق يؤدي جيداً، ويسجل في مرمى المنافسين، بل تقدم في مباراتين أمام أقوى فريقين هما شباب الأهلي دبي والعين، وقال: نظراً لقلة خبرة بعض اللاعبين، وأخطاء خارجة عن الإرادة خسرنا المباريات الأربع، ومع ذلك لم نفقد الثقة في «البرتقالي»، وواصلنا العمل بكل قوة، ونحن نتابع بشكل يومي عمل الفريق، ونساند اللاعبين، ونتواجد معهم باستمرار، ونستطيع التأكيد على أن عجمان يتميز بجماعية الأداء، ولا نعتمد على لاعب واحد، لذلك تجد أن هناك تنوعاً في تسجيل الأهداف، وهناك وليد خالد ومحمد سبيل وعبد الله مال الله وحيدروف وإديلسون، وهذا يؤكد على المنظومة الجماعية التي يؤدي بها «البرتقالي».

وأشار الجرمن إلى أن اللعب تحت الضغط أحد أسباب الخسائر التي تلقاها الفريق، لكن عندما يتحقق الفوز يتحرر اللاعبون من ذلك، وهذا ما حدث في مباراة الإمارات التي حسمها الفريق لمصلحته 3 - 2 مساء أمس الأول، وبعد الفوز على النصر دخل الفريق لقاء «الصقور» بروح معنوية عالية، وسجل ثلاثة أهداف، وكان يمكن أن تزيد «الغلة» هدفين آخرين، وهذا يدل على النسق التصاعدي الذي اعتمد عليه الجهاز الفني في تجهيز «البرتقالي»، وعلاج السلبيات التي ظهرت، ومنح اللاعبين المزيد من الطاقة الإيجابية.

ساشا: الأهداف المبكرة أربكت «الصقور»

عجمان (الاتحاد)

أبدى الأرجنتيني ساشا، مهاجم فريق الإمارات، حزنه العميق لخسارة «الصقور» للمرة الثالثة على التوالي هذا الموسم، ما وضع الفريق في موقف حرج أمام الجماهير، وقال: عقدنا العزم على العودة من عجمان بنتيجة إيجابية، بعد خسارتين، لكن الأمور مضت على عكس الأمنيات، واستقبلنا هدفاً مبكراً أصابنا بالارتباك في بداية المباراة، وكذلك مطلع الشوط الثاني، ونرجو أن نصحح الأخطاء ونعالج السلبيات، من أجل العودة إلى سكة الانتصارات من جديد.