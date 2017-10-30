سعيد بن طحنون: ‫العنبري خامة وطنية متميزة وينتظره مستقبل رائع

العين (الاتحاد)

أشاد معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، بما قدمه المدرب عبد العزيز العنبري مع الشارقة، خلال آخر مباراتين، مؤكداً أنه نجح في أن يصحح بعض الأمور التي يفتقدها الفريق، على رأسها الروح القتالية داخل «المستطيل الأخضر»، وقال: العنبري يؤكد دائماً أنه مدرب متميز عندما تسند له أي مهمة، والتجارب أثبتت ذلك خلال السنوات القليلة الماضية، سواء الأولى مع «الملك»، أو خلال التجربة الحالية، حيث استطاع أن يخطف نقطتين من أهم منافسين على البطولة.

وأشار معاليه إلى أن العنبري نجح في تغيير الشارقة شكلاً ومضموناً، من خلال اللقاءين القويين أمام شباب الأهلي والعين، ونجاحه في الخروج بنقطة من هذه المباريات القوية دليل على جدارته وقدرته على تغيير فكر اللاعبين بالصورة الصحيحة،

وقال: العنبري خامة وطنية مشرفة، ومثال للمدرب المواطن الناجح، وتمنى أن يكون التوفيق حليفه خلال الفترة المقبلة، وأن يواصل مسيرته في تعديل مسار الشارقة، وإعادته إلى الطريق الصحيح، والمكانة التي تليق به، كما أشاد معاليه بأداء لاعبي العين والشارقة في المباراة، من خلال المستوى المتميز والقوي. وزار معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان غرف لاعبي الفريقين بعد نهاية المباراة وتوجه إلى الحكام، وأكد أنه يقف معهم، وقال: جاءت المباراة حماسية مثيرة، وأعادت لنا ذكريات الزمن الجميل للقاءات الفريقين، حيث استمرت المتعة الكروية إلى ما قبل صافرة الختام، وعن العين، أوضح معاليه أن «الزعيم» لم يخسر اللقب، بل نقطتين في مشواره، ويجب عليه أن يعود بقوة أكبر، خصوصاً أن مباراته المقبلة أمام الوحدة، والذي يقدم مع الوصل أداءً عالياً، وتضعهما الترشيحات كأقوى المنافسين على اللقب.