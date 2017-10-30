«الاختبار الأول» للملا يحطم الرقم القياسي هذا الموسم «الزعيم» و«الملك».. قمة البطاقات الملونة!



تاريخ النشر: الإثنين 30 أكتوبر 2017 العين (الاتحاد) استحقت مباراة العين أمام ضيفه الشارقة، على استاد هزاع بن زايد مساء أمس الأول، في ختام الجولة السادسة لدوري الخليج العربي، لقب قمة البطاقات الملونة، بعدما أشهر الحكم يحيى الملا الذي أدار مباراته الأولى في البطولة خلال الموسم الحالي، من بين 12 حكماً تعاقبوا على المباريات الـ 36 في الدوري، 12 بطاقة ملونة على لاعبي الفريقين. وشهدت المباراة أول حالتي طرد على لاعبين، من فريق واحد، خلال الموسم الحالي، حينما نال ثنائي العين المدافع مهند العنزي، والمهاجم ماركوس بيرج البطاقة الحمراء في الدقيقتين 42 و86 من عمر المباراة، وتوزعت البطاقات الملونة، بمعدل ستة على لاعبي العين، بواقع أربع بطاقات صفراء للاعبين محسن عبدالله، بيرج، دوجلاس، وخالد عيسى، بجانب حالتي الطرد. في المقابل، نال ستة من لاعبي الشارقة البطاقة الصفراء، وهم شاهين عبدالرحمن، ماجد سرور، فاندر فييرا، سيف محمد، يوسف سعيد «صاحب الرقم القياسي في عدد الإنذارات في الدوري بست بطاقات صفراء»، والحسن صالح، لتتفوق قمة ختام الجولة السادسة على مباراة عجمان وشباب الأهلي دبي في الجولة الثانية، والتي أدارها الحكم أحمد سالم خلفان، وشهدت 11 بطاقة ملونة «9 إنذارات وحالتي طرد». وتحمل مباراة الجزيرة والوحدة 4 - صفر في الجولة 12 للدوري موسم 2008- 2009 والتي أدارها الحكم محمد عبدالكريم، الرقم القياسي في عدد البطاقات في دوري المحترفين، بـ 16 بطاقة صفراء، توزعت على لاعبي الفريقين بواقع 8 إنذارات على لاعبي كل فريق، ووصل العدد الإجمالي للبطاقات الصفراء في النسخة الحالية للدوري إلى 163 إنذاراً، و10 بطاقات حمراء.