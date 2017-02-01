«أم سقيم» تحلّق بأجنحة «طيران الإمارات» في «جبل علي» الجمعة

محمد حسن (دبي)

ينظم مضمار جبل علي الجمعة المقبل حفل سباقه الثامن لهذا الموسم الذي يحمل اسم «أم سقيم– يوم طيران الإمارات»، ويتألف من ستة أشواط، خصصت كلها للخيول المهجنة الأصيلة، بمشاركة 67 خيلاً، وتبلغ القيمة الإجمالية للأشواط الستة 470 ألف درهم، برعاية «طيران الإمارات».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته إدارة مضمار جبل علي ظهر أمس في قاعة المجلس بالمضمار، بحضور المهندس شريف الحلواني، نائب المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وعادل الغيث، نائب رئيس أول «طيران الإمارات» للعمليات التجارية لمنطقة الخليج والشرق الأوسط وإيران، وياسر مبروك من هيئة الإمارات لسباق الخيل.

ورصدت «طيران الإمارات» جوائز للأشواط الستة بلغت قيمتها الإجمالية 470 ألف درهم، بالإضافة إلى مبلغ 6000 درهم، لمسابقة أفضل الخيول مظهراً برعاية بطولة دبي الدولية للجواد العربي بواقع 1000 درهم تُمنح لسايس الخيل الفائز بالمسابقة في كل شوط ما عدا الشوط الرئيس الذي تبلغ قيمة جائزته 2000 درهم.