«أم سقيم» تحلّق بأجنحة «طيران الإمارات» في «جبل علي» الجمعة

محمد حسن (دبي)
ينظم مضمار جبل علي الجمعة المقبل حفل سباقه الثامن لهذا الموسم الذي يحمل اسم «أم سقيم– يوم طيران الإمارات»، ويتألف من ستة أشواط، خصصت كلها للخيول المهجنة الأصيلة، بمشاركة 67 خيلاً، وتبلغ القيمة الإجمالية للأشواط الستة 470 ألف درهم، برعاية «طيران الإمارات».
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته إدارة مضمار جبل علي ظهر أمس في قاعة المجلس بالمضمار، بحضور المهندس شريف الحلواني، نائب المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وعادل الغيث، نائب رئيس أول «طيران الإمارات» للعمليات التجارية لمنطقة الخليج والشرق الأوسط وإيران، وياسر مبروك من هيئة الإمارات لسباق الخيل.
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