دبي (الاتحاد)

تشهد ملاعب منتجع الحبتور للبولو اليوم مواجهتين من العيار الثقيل في الدور نصف نهائي كأس ماكلارين الفضي، والمقامة برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، حيث يلتقي فريق الإمارات بقيادة علي المري مع فريق بن دري بقيادة سعيد بن حميد بن دري، في الثانية ظهراً، على الملعب رقم 1، وتعقبها في الرابعة عصراً المباراة الثانية على الملعب رقم 2 وتجمع بين فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور مع فريق ديزرت بالم بقيادة طارق البواردي.

كان سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، قد تابع الجولة الأخيرة من الدور الأول أمس الأول بمنتجع الحبتور للبولو.

وأقيمت أمس الأول مباراتان، ومنحت كلاهما الفائزين بلوغ المربع الذهبي والذي جاء لمصلحة فريق ديزرت بالم، بعد فوزه الصعب وبالهدف الذهبي على حساب فريق زيدان بنتيجة 8-7، ليودع فريق زيدان البطولة في واحدة المفاجآت، وودع فريق مهرة البطولة عقب خسارته أمام فريق الإمارات بختام موقعة مثيرة حسمها فريق الإمارات في الشوط الخامس بنتيجة 9-7.5.

أما عن تفاصيل المباراة الأولى، فقد خطف الأرجنتيني مارتين لاعب فريق ديزرت بالم، التأهل لفريقه بتسجيله الهدف الذهبي في الشوط السادس للمباراة التي جمعته مع فريق زيدان عقب التعادل 7-7، مع نهاية الشوط الخامس والمباراة، ورغم أن زيدان بدأ المباراة بالتقدم بـ 3 أهداف بوساطة بابلو هدفين والثالث لقائد الفريق عمرو زيدان مقابل هدف لفريق ديزرت عن طريق مارتين لينتهي الشوط الأول 3-1.