منتخب بريطانيا على قمة «دولية» فزاع للقوس والسهم

دبي (الاتحاد)

اعتلى المنتخب البريطاني قمة النسخة الثالثة لبطولة فزاع الدولية للقوس والسهم لذوي الإعاقة 2017 التي أسدل الستار عليها مساء أمس الأول برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي التي نظمها نادي دبي للمعاقين والاتحاد الدولي للقوس والسهم، بالتعاون مع الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، ومجلس دبي الرياضي واللجنة البارالمبية وجمعية القوس والسهم، وشهدت البطولة مشاركة 54 لاعباً ولاعبة من 15 دولة هي الجزائر، البرازيل، كندا، التشيك، فنلندا، فرنسا، المملكة المتحدة، الهند، العراق، إيطاليا، لاتفيا، ماليزيا، سلوفاكيا، تركيا، بالإضافة إلى الإمارات مستضيفة الحدث.

وتوج ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع لذوي الإعاقة، الفائزين بالميداليات بحضور سانديب شودهاري قنصل جمهورية الهند لدى الدولة، والدكتور حسين العزاوي القنصل الجزائري، والدكتور عبد الرزاق أحمد بني رشيد، عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الآسيوية، عضو مجلس إدارة اتحاد المعاقين، رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين، وجمال الشحي عضو مجلس إدارة جمعية القوس والسهم، وعلي عمر مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي.

وحصل المنتخب الإيطالي على ميداليتين فضية وبرونزية، فيما حصلت منتخبات ماليزيا، ولاتفيا وفنلندا على فضية، وفازت التشيك وفرنسا وسلوفاكيا بميدالية برونزية، لكل منها.

وكانت منافسات الفترة المسائية في اليوم الأخير للبطولة قد شهدت فوز البريطاني ماكوين ناثان بالميدالية الذهبية في فئة القوس المركب رجال مفتوح، بينما كانت الفضية من نصيب الإيطالي سيمونيل، وحلق مواطنه الإيطالي كانسيليا بالميدالية البرونزية.