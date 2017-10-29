رئيس بلدية أنقرة يستقيل «بأمر من أردوغان»

أنقرة (أ ف ب)
استقال رئيس بلدية أنقرة أمس بعد 23 عاما على رأس بلدية العاصمة التركية، مؤكدا أنه فعل ذلك «بأمر» من الرئيس رجب طيب أردوغان الساعي لتجديد صفوف الحزب الحاكم قبل انتخابات 2019، وقال مليح غوكجيك (68 عاما) في كلمة نقلها التلفزيون «أُغادر منصبي كرئيس بلدية بأمر من زعيمنا رجب طيب أردوغان»، وكان أعلن الاثنين الماضي نيته الاستقالة.
وأضاف «أنا أذعن لطلب رجب طيب أردوغان ليس لأنني أعتقد أني لم أحرز نجاحا، ولا لأنني أعتقد أني تعبت.. بل فقط لأنني أؤمن بأن (أردوغان) يمكن أن يجعل بلادنا في الصدارة».
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