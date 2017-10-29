رئيس بلدية أنقرة يستقيل «بأمر من أردوغان»

أنقرة (أ ف ب)

استقال رئيس بلدية أنقرة أمس بعد 23 عاما على رأس بلدية العاصمة التركية، مؤكدا أنه فعل ذلك «بأمر» من الرئيس رجب طيب أردوغان الساعي لتجديد صفوف الحزب الحاكم قبل انتخابات 2019، وقال مليح غوكجيك (68 عاما) في كلمة نقلها التلفزيون «أُغادر منصبي كرئيس بلدية بأمر من زعيمنا رجب طيب أردوغان»، وكان أعلن الاثنين الماضي نيته الاستقالة.

وأضاف «أنا أذعن لطلب رجب طيب أردوغان ليس لأنني أعتقد أني لم أحرز نجاحا، ولا لأنني أعتقد أني تعبت.. بل فقط لأنني أؤمن بأن (أردوغان) يمكن أن يجعل بلادنا في الصدارة».

وشدد غوكجيك الذي انتخب على لائحة حزب العدالة والتنمية الحاكم أنه تصرف لمصلحة تركيا، ولم يعرف من سيخلفه.ويسعى أردوغان الذي سبق أن أشار مرارا إلى أن بعض دوائر حزبه تعاني الترهل، إلى تجديد صفوف الحزب قبل 2019 وهي سنة حاسمة سياسيا مع انتخابات بلدية في مارس تليها انتخابات تشريعية ورئاسية في نوفمبر.وطلب في هذا السياق من العديد من رؤساء البلديات الاستقالة، وإزاء بعض التردد حذر أردوغان من أن الحزب الحاكم الذي يتزعمه سيتخذ إجراءات ضد من يرفضون الإذعان لأوامره.