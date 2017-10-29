مقتل جندي أميركي بتحطم مروحية في أفغانستان



تاريخ النشر: الأحد 29 أكتوبر 2017 كابول (أ ف ب) قتل جندي أميركي إثر تحطم مروحيته في أفغانستان، حسبما أعلنت قوة «الدعم الحازم» التابعة لحلف شمال الأطلسي أمس، نافية ادعاءات طالبان أن متمردين أسقطوها،وأفاد بيان القوة أن ستة أميركيين آخرين من أفراد الطاقم أصيبوا بجروح جراء الحادثة التي وقعت في وقت متأخر أمس الأول في ولاية لوجار جنوب كابول. وبذلك، يرتفع عدد الجنود الأميركيين الذين قتلوا خلال العمليات العسكرية في أفغانستان، حيث يفترض أن دورهم غير قتالي، إلى 11 منذ مطلع العام الجاري أي بزيادة جنديين مقارنة بالعام 2016. وأفاد بيان «الدعم الحازم» أن «أحد عناصر الجيش الأميركي قضى متأثرا بالإصابات التي تلقاها إثر تحطم المروحية». ومنذ انتقال المسؤولية الأساسية في حفظ الأمن إلى القوات الأفغانية أواخر العام 2014، بات مقتل جنود أميركيين خلال عمليات قتالية في أفغانستان أمرا نادرا نسبيا.