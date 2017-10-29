سفير لبناني جديد يتسلم مهامه في دمشق أول نوفمبر



تاريخ النشر: الأحد 29 أكتوبر 2017 بيروت (وكالات) نقل موقع «ليبانون ديبات» الإخباري، أنباء تداولتها وسائل إعلامية لبنانية، أفادت بأن رئيس الوزراء سعد الحريري، وقع قرار تعيين سفير جديد لبلاده لدى دمشق، هو سعد زخيا الذي حظي بموافقة الحكومة السورية. وبحسب الموقع اللبناني، يتسلم السفير الجديد مهامه في الأوّل من نوفمبر المقبل، إذ سيجري استقباله عند نقطة المصنع ثم إلى قصر المهاجرين حيث يسلم أوراق اعتماده إلى الرئيس بشار الأسد ثمّ ينتقل إلى مقرّ السفارة اللبنانيّة بدمشق. وكان الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني -السوري، نصري خوري، قد صرح سابقاً بأن سفيراً لبنانياً جديداً في سوريا سيباشر أعماله قريباً، وظلت فرح نبيه بري، تشغل منصب القائم بالأعمال في سفارة لبنان بدمشق، على مدى الأعوام الأربعة الأخيرة.