روسيا تتسلم قاعدة عسكرية بريف حلب

عواصم (وكالات)
رفعت القوات الروسية علم بلادها فوق مطار منج العسكري بريف حلب الشمالي أمس، بعد خروج مقاتلي «قوات سورية الديمقراطية» باتجاه مدينة عفرين، في إطار صفقة تم التوافق عليها بين موسكو وأنقرة، تقضي بتسليم الروس لاحقاً، للمنشأة إلى فصيل عسكري تابع للجيش الحر (ألوية النصر)، على أن تشكل القوات الروسية «خطاً فصالاً» وتشرف على فتح طريق حلب- غازي عنتاب بتركيا.
وقال مصدر في المعارضة، إن القوات الديمقراطية المعروفة بـ«قسد» باشرت بالانسحاب منذ أمس الأول، حيث تم إخراج جميع الآليات التابعة لها، كما أزالت كل الإعلام والرايات الخاصة بها، وكشف المصدر عن انسحاب «قسد» من قرى وبلدات عربية أخرى بالمنطقة، ومنها مدينة تل رفعت وبلدات كفرنيا ومنج ومرعناز وحربل ودير جمال ومريمين والشوارغة. وذكر المرصد السوري الحقوقي أن روسيا تجري مفاوضات مكثفة لإقناع الأهالي النازحين بالعودة إلى ريف حلب الشمالي، بعد رفعها الأعلام فوق مطار منج العسكري.
|
|
وذكرت وسائل إعلام موالية للنظام أن قواته تسعى للسيطرة على البوكمال والالتقاء بالقوات العراقية عند المنطقة الحدودية.وفي جبهة ريف حماة الشرقي، احتدمت المعارك بين قوات النظام وميليشياته، وبين جبهة «النصرة»، بحسب المرصد الحقوقي، حيث تدور أعنف المواجهات لليوم الخامس على التوالي، في بلدة الرهجان مسقط رأس وزير دفاع الأسد، العماد فهد جاسم الفريج، ووثق المرصد شن طائرات النظام وأخرى روسية أكثر من 350 غارة جوية على المنطقة خلال الأيام الخمسة الماضية، حيث تسعى قوات الأسد لاستعادة مناطق خسرتها منذ 3 سنوات في ريف حماة الشمالي الشرقي.