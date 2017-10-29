«داعش» يلفظ أنفاسه الأخيرة «أقصى غرب الأنبار»

عواصم (الاتحاد، وكالات)

دكت 8 ضربات جوية شنتها مقاتلات إف 16 العراقية، على مسرح العمليات في منطقتي القائم وراوة أقصى غرب الأنبار آخر ملاذات «داعش» قبالة الأراضي السورية، مخزناً للعتاد الحربي ومقرين تابعين للعصابات الإرهابية، إضافة إلى 4 أوكار للإرهابيين، فيما تسارعت وتيرة تقدم العملية العسكرية على الشريط الحدودي مع سوريا التي أطلقت قبل 3 أيام. وتمكنت القوات من تحرير معظم مناطق عانه، مع تطويق «الدواعش» المنهارين بمحيط ضيق ضمن قضاء راوة.

وأوجزت خلية الإعلام الحربي حصيلة العمليات التي انطلقت الخميس الماضي في المحور الشمالي لمناطق أقصى غرب محافظة الأنبار، بتحرير منطقة الحصي ومجمع المياه فيها، والشيروانية والطزالية والزلة والعواني وقرى لهيبة والنزوة والسعدية، إضافة لطريق بطول 56 كلم. وشهد الحور الجنوب، تطهير مناطق محطة قطار اجباب وقرية اجباب وجباب شمالي، منطقة ومحطة ضخ «تي 1»، ومعمل الإسمنت، ومحطة قطار القائم، إضافة إلى معمل تصليح القطارات ومحطة القطار الكهربائية ومحطة عكاز الغازية ومنطقة المشاريع، وطريق بطول 119 كلم. كما تم تطهير مناطق الحسينيات والدعرة وأم الورد وقاعدة سعد الجوية والمناطق والقرى المحيطة بها، إضافة إلى تحرير معمل كسارات القائم ومحطة استراحة 70 القائم وغابات السلوم وفهيدة ووادي الصدراوية. وأوجزت الخلية خسائر «داعش» ب 75 قتيلاً، وتدمير 9 عجلات مفخخة و10 مركبات مختلفة، ومعالجة 378 عبوة ناسفة، وتدمير 3 مقرات قيادة، 4 معامل تفخيخ، و5 مواقع للعدو، و7 مخازن أسلحة، إضافة لدك مركز اتصالات.وأعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، استعادة قطاعاته السيطرة على‏‭ ‬38‭ ‬كلم ‬شمال ‬زمار، كما أعادت الأمن إلى ‬قريتي ‬جزدونيه‭ ‬و‬تل ‬أحمد آغا ‬الكبير‬. ودفعت قيادة العمليات بتعزيزات عسكرية‏‭ ‬جديدة ‬من ‬جهاز ‬مكافحة ‬الإرهاب، ‬وقوات الشرطة ‬اتحادية، ‬ناحية ‬زمار ‬للسيطرة‭ ‬عليها ‬بالكامل‭. ‬ من جهته، أكد الرائد عصام مجيد من الجيش العراقي أن القوات اقتحمت أمس، مفرق ناحية العبيدي، ما جعلها على مشارف القائم، استعداداً لاقتحامها وتحريرها من قبضة «داعش»، وأضاف أن اقتحام المفرق جاء عشية قصف مكثف لطيران التحالف الدولي، كبد التنظيم الإرهابي عشرات القتلى، وأدى إلى تشتيت من تبقى منهم وهروبهم إلى داخل الناحية. وتابع الرائد مجيد أن القوات تتقدم بشكل بطيء جراء انتشار القناصين الذين يستهدفون عناصر الجيش العراقي والذي بدوره، يمتنع عن استخدام الأسلحة الثقيلة، لوجود بعض العوائل في تلك المناطق يتخذها «داعش» دروعاً بشرية له. وأكدت المصادر العسكرية والسكان أن القوات المشتركة مستعدة لاقتحام القائم ومناطق راوة لطرد «الدواعش» بالكامل من منطقة أقصى غرب الأنبار بموازاة الأراضي السورية.