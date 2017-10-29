الاحتلال يستعد لهدم 138 شقة في القدس

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

تستعد قوات الاحتلال الإسرائيلي، لهدم 5 عمارات تضم 138 شقة في منطقة «كفر عقب»، شمال القدس المحتلة. وقالت صحيفة «هآرتس» العبرية إن المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، رفضت في الأسبوع الماضي، التماسًا قدمه سكان كفر عقب، ضد أمر الهدم الإداري الذي أصدرته البلدية، والذي سمح للبلدية بهدم المباني فورا، بزعم عدم قانونيتها، وإذا تم تنفيذ الأمر فستكون هذه هي أول مرة يجرى فيها هدم مبان في كفر عقب منذ 2001.

وقال منير الصغير، رئيس لجنة السكان في كفر عقب، إنه «منذ عام 2001، لم تصدر أية تصاريح بناء في كفر عقب، لدى 25 ألف فلسطيني يعيشون في هذه المنازل، هؤلاء الـ 138 عائلة من العمال الذين جمعوا الأموال بصعوبة، وباعوا المجوهرات من أجل البناء، لقد اشتروا لأنهم كانوا يعلمون أنهم لن يهدموها، وتوجد هنا مدارس، وصناديق مرضى، وكلها تعد مباني دون ترخيص منذ عام 2004 ولم نر الشرطة هنا، فهل يأتون الآن لهدم البيوت ؟».

ويهدف الهدم إلى إفساح المجال لشق طريق للنقل العام يربط حي المطار وحاجز قلنديا، والسكان الذين قدموا بأنفسهم الالتماس إلى المحكمة العليا لشق الطريق قي الحي يدعون الآن أن هذا الطريق ليس ضروريا، وأنه يمكن شق الطريق دون هدم المباني، ويقول منير الصغير، إن «أصحاب العقارات مستعدون لدفع ثمن تحريك الجدار لبضعة أمتار».

ورفضت القاضية الإسرائيلية، مريم لوفت، ادعاءات السكان، وحددت أن أمر الهدم يدخل حيز النفاذ فورا، وخلال النقاش في المحكمة، أدعت البلدية، أنه تم التنسيق مع قوات الأمن ومقاولين تمهيدا لتنفيذ الهدم، وتم استثمار ملايين الشواكل لهذا الغرض، وصادقت المحكمة على موقف البلدية الذي يدعى أن المقصود ليس تطبيقا انتقائيا، لأنه «سيكون هناك دائما أول من يبدأ التطبيق بحقهم وليس هناك تمييز»، على حد تعبير ممثل البلدية.