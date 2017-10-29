تفكيك خليّة إرهابيّة جديدة بتونس

ساسي جبيل (تونس)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن وحداتها الأمنية تمكنت من تفكيك خلية إرهابية بمنطقة المروج بالعاصمة مكوّنة من أربعة أشخاص، اعترفوا بتبنّيهم لفكر تنظيم القاعدة.

وأكدت الداخلية أن أعوان منطقة الأمن الوطني بمنطقة المروج، تمكنوا من تفكيك خلية إرهابية تم العثور بمنازل عناصرها على كتب تكفيرية ومخطوطات (مكتوبة بخط اليد) تروج لفكر أسامة بن لادن وكيفية تنفيذ العمليات الإرهابية، وكتب أخرى من بينها «أخطاء ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي وكيفية تداركها»، وذلك خلال عملية نفذتها الوحدات مساء الجمعة.

وأضاف أنه تمت إحالة الموقوفين على الفرقة الوطنية المختصة في البحث في الجرائم الإرهابية فيما لا تزال الأبحاث جارية لمعرفة كيفية اقتناء الكتب التكفيرية المحجوزة والأطراف التي تروجها.