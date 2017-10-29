خادم الحرمين يوافق على البدء في مشروع تأهيل بئر زمزم

جدة (وكالات)

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس أمس، صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على البدء بمشروع تأهيل بئر (زمزم). وذكر السديس أن مشروع تأهيل بئر (زمزم) يتكون من قسمين يشمل الأول منهما استكمال إنشاء عبارات الخدمات الخاصة بالبئر وعددها خمس عبارات من جهة المطاف الشرقي ويصل عرض العبارات الإجمالي ثمانية أمتار وطولها 120 متراً.

وأوضح أن القسم الثاني من المشروع يتضمن استكمال المرحلة الأخيرة من تعقيم ومعالجة البيئة الخاصة بالمناطق المحيطة ببئر زمزم من بواقي الخرسانات والحديد الخاص بقبو المسجد الحرام القديم.

وبين السديس أن الهدف من استكمال هذه المرحلة هو التقليل من نسبة المواد الضارة بمصادر مياه (زمزم) قدر الإمكان، ووضع نوعية خاصة من البحص المعقم، وهو ذو نفاذية عالية للمياه إذ يسمح بتدفق مصادر مياه زمزم للبئر بشكل أفضل وأعلى.

وأفاد بأن المدة الزمنية المقررة للمشروع تقدر بسبعة أشهر على أن يكتمل العمل فيه قبل حلول شهر رمضان المبارك فيما سيصل منسوب الحفر الأعلى إلى عمق خمسة أمتار تقريباً. وحث السديس قاصدي المسجد الحرام على التعاون مع الرئاسة والجهات المسؤولة، وتقدير العمل في هذا المشروع الذي يصب في تحقيق المصلحة العامة والحرص على سلامتهم وأمنهم.