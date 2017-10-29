السيسي يوجه الأجهزة الأمنية برفع الاستعداد لمواجهة الإرهاب

القاهرة (وكالات)

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، امس، اجتماعاً ضم وزير الدفاع صدقي صبحي، ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار، ورئيس المخابرات العامة خالد فوزي، ومساعد وزير الدفاع محمد فريد حجازي.

وقال المُتحدث باِسم الرئاسة المصرية، علاء يوسف، بأن الاجتماع جاء في إطار متابعة التطورات الأمنية في البلاد وجهود ملاحقة الجماعات الإرهابية، لاسيما بعد الاشتباكات التي جرت الجمعة بين قوات الشرطة وبعض العناصر الإرهابية في طريق الواحات، وأسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين.

وأضاف المتحدث أن الرئيس السيسي اطلع على تقارير بشأن التدابير الجاري اتخاذها لضمان تأمين الحدود البرية والبحرية للبلاد، وإحكام السيطرة على المنافذ والمعابر.

ووجه السيسي باستمرار تحلي جميع الأجهزة المعنية بأعلى درجات الاستعداد لمواجهة الجماعات الإرهابية وملاحقتها، بالنظر إلى التحديات الأمنية في المنطقة ومخاطر الإرهاب المتزايدة.