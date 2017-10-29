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الجيش المصري يداهم وكراً ويضبط إرهابيين ومتفجرات

السيسي يوجه الأجهزة الأمنية برفع الاستعداد لمواجهة الإرهاب
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تاريخ النشر: الأحد 29 أكتوبر 2017

القاهرة (وكالات)

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، امس، اجتماعاً ضم وزير الدفاع صدقي صبحي، ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار، ورئيس المخابرات العامة خالد فوزي، ومساعد وزير الدفاع محمد فريد حجازي.

وقال المُتحدث باِسم الرئاسة المصرية، علاء يوسف، بأن الاجتماع جاء في إطار متابعة التطورات الأمنية في البلاد وجهود ملاحقة الجماعات الإرهابية، لاسيما بعد الاشتباكات التي جرت الجمعة بين قوات الشرطة وبعض العناصر الإرهابية في طريق الواحات، وأسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين.

وأضاف المتحدث أن الرئيس السيسي اطلع على تقارير بشأن التدابير الجاري اتخاذها لضمان تأمين الحدود البرية والبحرية للبلاد، وإحكام السيطرة على المنافذ والمعابر.

ووجه السيسي باستمرار تحلي جميع الأجهزة المعنية بأعلى درجات الاستعداد لمواجهة الجماعات الإرهابية وملاحقتها، بالنظر إلى التحديات الأمنية في المنطقة ومخاطر الإرهاب المتزايدة.

إلى ذلك، داهم الجيش المصري كهفا جبلياً وسط سيناء، حيث أوقف عدداً من الإرهابيين، وضبط كمية من المواد المتفجرة وعدداً من المركبات، وفق ما أعلن مصدر رسمي، أمس. ... المزيد
     
 