  • الأحد 09 صفر 1439هـ - 29 أكتوبر 2017م
  01:51    المعارضة السورية تصد هجوما للقوات النظامية جنوب حلب        01:52    وزير بلجيكي: منح زعيم كتالونيا المقال حق اللجوء في بلجيكا أمر وارد    

إدانة عربية واسعة للهجوم الإرهابي على حافلة للشرطة البحرينية

الإمارات: نقف إلى جانب البحرين بمواجهة الأعمال الإرهابية الجبانة
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 29 أكتوبر 2017

أبوظبي، عواصم (وام، وكالات)

أدانت دولة الإمارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة لنقل الشرطة أثناء مرورها بشارع خليفة بن سلمان باتجاه المنامة بالقرب من منطقة جدحفص بمملكة البحرين.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان امس، عن إدانة دولة الإمارات واستنكارها الشديدين لهذا العمل الإرهابي الجبان الذي يستهدف زعزعة الأمن في مملكة البحرين، مؤكدة موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب.

كما أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن تضامن دولة الإمارات ووقوفها إلى جانب مملكة البحرين الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذه الأعمال الجبانة، مؤكدة ثقتها التامة بأن هذه الأعمال الإرهابية لن تثني حكومة البحرين وشعبها الشقيق عن مواصلة مسيرة استقرار المملكة وتصديها لمحاولات التخريب والعنف اليائسة.

وعبرت الوزارة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لقيادة وشعب مملكة البحرين الشقيقة وإلى أسرة الشهيد، وعن تمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وأدان عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من منطقة جدحفص بمملكة البحرين واستهدف حافلة لنقل رجال الشرطة وأدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة ثمانية آخرين بجراح بالغة. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 