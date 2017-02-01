ندى عسكر: اليوم الرياضي دعوة للتعبير عن حب الإمارات

الشارقة (الاتحاد)

يعقد صباح اليوم فريق العمل التنفيذي لليوم الرياضي الوطني اجتماعاً بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية في دبي برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي لبحث كل الاستعدادات المتعلقة بالنسخة الثانية من اليوم الرياضي الوطني الذي يقام 16 فبراير الحالي، تزامناً مع احتفالات مجلس التعاون لدول الخليج العربية باليوم الرياضي، وذلك خلال الأسبوع الموحد لليوم الرياضي الوطني بدول المجلس.

وكان الاجتماع الأول لفريق العمل التنفيذي اختار أعضاء الفريق، حيث ضم كلاً من شما الخزرجي المدير التنفيذي للتسويق والاتصال بمؤسسة أبوظبي للإعلام، وعبد العزيز علي حصان رئيس قسم الأندية والرياضة للجميع بالهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وأحمد القبيسي مدير إدارة التسويق والاتصال بمجلس أبوظبي الرياضي، وعادل البناي مدير الأنشطة الثقافية والمجتمعية بمجلس دبي الرياضي، وسعيد العاجل مدير إدارة الخدمة المجتمعية بمجلس الشارقة الرياضي، وعنود بو حميد الفلاسي رئيس قسم الشؤون القانونية بمنطقة دبي الطبية.

وأكدت ندى عسكر مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة أن فعالية اليوم الرياضي الوطني ستحقق مفهوم المشاركة المجتمعية بين كل الفئات، لكونها فرصة فريدة من نوعها ودعوة سامية للتعبير عن حب الإمارات في حدث ذي أهداف وغايات نبيلة.

وأشارت إلى أن مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ستنظم العديد من الفعاليات والأنشطة التي تخدم القطاع النسائي بصفة عامة في هذا اليوم، والتي يحرص الجميع على جعلها أسلوب حياة حتى بعد نهاية الأنشطة خلال الحدث، وهو الأمر الذي نحرص عليه باستثمار كل الفعاليات في ترسيخ مفهوم الثقافة الرياضية لدى المرأة بصفة خاصة، والتأكيد على دورها البارز في إنجاح كل المناسبات الرياضية والوطنية.