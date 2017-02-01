أبوظبي (الاتحاد)

أكد يحيى الحمادي أنه مع زملائه من أعضاء المنتخب بدأ الاستعداد للجولة الأخيرة لبطولة أبوظبي جراند سلام التي ستقام في لندن، مشيراً إلى أنه استفاد كثيراً من المشاركة في نزالات بطولة رأس الخيمة الدولية المفتوحة الأسبوع الماضي، خصوصاً في نزالات الحزام الأسود مع المدربين واللاعبين البرازيليين.

وقال «البطولات المحلية أصبحت قوية للغاية لأنها تحظى بمشاركة دولية من لاعبين كبار، وأتوقع أن تكون بطولة الشارقة على المستوى نفسه».

وتابع «برنامج الإعداد متدرج يركز على الجوانب البدنية والفنية والحركات الجديدة، وسيتصاعد من حصة يومياً إلى حصتين ثم ثلاث مع الاقتراب من موعد الحدث بهدف حصد الذهب، ومن خلال حضوري مع زملائي اللاعبين وجدت الإصرار في أعينهم جميعاً لتحقيق نتائج طيبة في هذه الجولة التي ستشهد مشاركة أفضل المصنفين عالمياً خصوصاً أنها فرصة لتحسين الوضع وإضافة نقاط للمنافسة على صدارة التصنيف الدولي وفقاً للنظام المتبع في الاتحاد الذي يرصد مكافآت ضخمة لأصحاب المراكز الأولى في التصنيف».

وقال «الاستقبال الأخير من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعطى كل اللاعبين حافزاً لمضاعفة الجهد وتحقيق المزيد من الإنجازات في كل التحديات المقبلة، وعند خروجنا منه تعاهدنا على العودة مجدداً بعد التتويج في بطولات أبوظبي جراند سلام والعالم وغرب آسيا، وسنولي اهتماماً خاصاً بدورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا 2018 التي سنشارك فيها تحت مظلة اللجنة الأولمبية الوطنية».