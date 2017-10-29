محمد بن راشد: ضرورة ابتكار حلول مستدامة تسرع عمليات وإجراءات السفر

دبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أهمية قطاع الطيران والدور الذي يلعبه في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، لما له من أهمية في خدمة العديد من القطاعات الأخرى، وبما يتطلبه ذلك من تقديم حلول مبتكرة مستدامة تعين على تيسير عمليات السفر وتسريع إجراءاته بما يضمن راحة المسافرين وسعادتهم، لا سيما مع تنامي مكانة دولة الإمارات ودورها الرائد كجسر محوري يربط شعوب العالم غربه وشرقه.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي إلى مختبر «طيران الإمارات» في مقر مسرّعات دبي للمستقبل بأبراج الإمارات.

واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومرافقوه خلال الزيارة، التي حضرها معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل إلى شرح من عادل الرضا، النائب التنفيذي لرئيس «طيران الإمارات» للهندسة والعمليات حول مشاركة المجموعة ضمن الدفعة الثالثة لمسرعات دبي المستقبل، عبر ثلاثة تحديات تهدف إلى الارتقاء بخدمات المجموعة إلى أعلى المستويات من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة ضمن مختلف مراحل عملية السفر، علاوة على تعزيز قدرات قطاع الطيران في دبي بصورة عامة، وأكد الرضا أن «طيران الإمارات» تسعى عبر إطلاقها تلك التحديات لتوظيف الذكاء الاصطناعي لجعل السفر عبر مطار دبي تجربة سلسة ومبتكرة، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بأن نكون جزءاً من الموجة العالمية القادمة التي سيدخل فيها الذكاء الاصطناعي إلى شتى مجالات العمل، مشيراً إلى أن «طيران الإمارات» تسعى لتكون من بين السبّاقين في هذا المجال من خلال تبني مجموعة من المشاريع النوعية، التي تشكل إضافة نوعية لقطاع الطيران ليس على مستوى الدولة فحسب، بل على مستوى المنطقة والعالم.

وأضاف أن «طيران الإمارات» تعمل على إنجاز التحديات التي تشارك بها ضمن تحدي مسرعات دبي للمستقبل بالشراكة مع أفضل الشركات العالمية ذات الخبرة في مختلف المجالات، لا سيما المتخصصة في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.