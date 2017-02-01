أمين الدوبلي (أبوظبي)

قرر اتحاد الجوجيتسو إقامة التصفيات المؤهلة لبطولة التحدي للناشئين والأشبال والبراعم يومي الجمعة والسبت المقبلين في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، بهدف تأهيل النخبة للمشاركة في النهائيات المزمع إقامتها يومي 24 و25 مارس المقبل على صالة أيبيك أرينا في مدينة زايد الرياضية.

يشارك 606 لاعبين و695 لاعبة في نزالات أبوظبي، وفي العين 688 لاعباً و695 لاعبة، وفي المنطقة الغربية يشارك 171 لاعباً، و147 لاعبة.

وأكد يوسف البلوشي، مدير الإدارة الفنية بالاتحاد أن نزالات أبوظبي ستقام بصالة أيبيك أرينا، بحيث يخصص اليوم الأول للبنات ويبدأ في الثانية ظهر الجمعة، فيما خصص اليوم الثاني لنزالات البنين التي تنطلق في الحادية عشرة صباحاً، نظرا للإقبال الكبير على المشاركة.

وقال: في العين ستقام التصفيات بنفس التوقيت مع أبوظبي على صالة النهيانية بنفس جدول وبرامج تصفيات أبوظبي، حيث يخصص اليوم الأول للبنات، والثاني للبنين، أما في المنطقة الغربية فتقام يوم السبت بمدرسة المرفأ من العاشرة صباحاً إلى الثانية عشرة للبنات، ومن الثانية عشرة والنصف إلى الرابعة للبنين، وسوف يكون الحد الأقصى للتسجيل 40 لاعباً و50 لاعبة لكل مدرسة.