«القمر السماوي».. إبداع دون توقف في «البريميرليج»

لندن (د ب أ)

عزز فريق مانشستر سيتي موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عبر الفوز على مضيفه وست بروميتش البيون 3 -2 في المرحلة العاشرة، وواصل مانشستر يونايتد مطاردته لسيتي بعدما حقق انتصارا صعبا وتغلب على ضيفه توتنهام 1/‏ صفر.

وفي بقية المباريات، فاز ليفربول على ضيفه هيديرسفيلد تاون 3/‏صفر، وأرسنال على ضيفه سوانسي سيتي 2-1، وستوك سيتي على مضيفه واتفورد 1- صفر، وتعادل كريستال بالاس مع ضيفه ويستهام يونايتد 2 -2.

وعلى ملعب ذا هاوثورنس، حقق مانشستر سيتي فوزه الثامن على التوالي وتغلب على مضيفه وست بروميتش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتقدم الألماني الشاب ليروي سانيه بهدف لسيتي في الدقيقة العاشرة ثم تعادل جاي رودريجيز لوست بروميتش في الدقيقة 13، وأضاف البرازيلي فرناندينيو الهدف الثاني لسيتي في الدقيقة 15 قبل أن يختتم رحيم ستيرلينج التسجيل في الدقيقة 65 قبل أن يسجل فيديريكو سيرايوكو الهدف الثاني لوست بروميتش في الوقت بدل الضائع.

ورفع سيتي رصيده في الصدارة إلى 28 نقطة من تسعة انتصارات وتعادل وحيد متفوقاً بفارق خمس نقاط على مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.