إيقاف أجنحة العين سر تفوق الشارقة

مصطفى الديب (أبوظبي)

أكد عبد الرحيم جمعة محلل صحيفة «الاتحاد»، أن الشارقة تفوق في الشوط الأول على العين، خاصة من الناحية التكتيكية، وشدد على أن العنبري أجاد قراءة نقاط قوة «الزعيم»، ونجح في إغلاق مراكز الخطورة في صفوف صاحب الأرض، عن طريق منع توغلات الجناحين، الياباني تشوتاني من اليمين وكايو من اليسار.

وأشار إلى أن الضغط على حامل الكرة في الناحيتين اليمنى واليسرى بأكثر من لاعب، حال دون وجود خطورة كبيرة للعين، وأن العنبري لعب أيضاً على الهجمات المرتدة بشكل واضح، والمساحات خلف طرفي «الزعيم» في الجهتين، الأمر الذي منح «الملك» هدف التقدم عن طريق عيسى سانتو.

وقال: بكل تأكيد النقص العددي أثر على العين، وكان لزاماً على الشارقة أن يكون أكثر فاعلية على المرمى في الشوط الثاني، وأن يبادر بالهجوم، وهو ما لم يحدث، وظهر العين أكثر رغبة في الفوز، وحاول كثيراً بسبب تراجع الشارقة المبالغ فيه.

وأضاف: في الشوط الثاني، واصل الشارقة الاعتماد على الهجمات المرتدة، ونجح في التسجيل منها، لكنه بالغ في الدفاع، الأمر الذي كلفه استقبال هدفين.

وعن العين، قال: السبب الرئيس في خسارة الفريق لنقطتين في سباق البطولة، هو الأخطاء الفردية التي وقعت خلال اللقاء، خاصة في الخط الخلفي، حيث إن الطرد جاء من خطأ غريب لمهند العنزي، وكذلك الهدف الثاني من تمريرة خاطئة لريان يسلم، فيما الهدف الثالث من سوء في الرقابة داخل المنطقة.

وشدد عبد الرحيم جمعة على أن الشارقة خسر نقطتين أيضاً، ولكن بسبب خطأ الهدف الثاني لحارس مرماه أحمد ديدا الذي رفع من معنويات لاعبي العين بشكل كبير، رغم النقص العددي، وأشار إلى أن ديدا تصدى لأكثر من كرة خطيرة، إلا أن خطأ الهدف الثاني صعب للغاية، وكان نقطة التحول في المباراة.