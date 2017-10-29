منصور بن محمد يشارك «أصحاب الهمم» التدريبات

رضا سليم (دبي)

شارك سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، في تدريبات أبطال أصحاب الهمم لألعاب القوى، والدراجات الهوائية والريشة الطائرة والبوتشيا ورفعات القوة، حيث تقدم اللاعبين البطل الأولمبي محمد خميس، وعادل غلوم وريسة الفلاسي، وعائشة الشامسي، وعمير يونس، ومحمد وحداني وحسن علي، وذلك بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم.

ونشر نادي دبي لأصحاب الهمم على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صوراً لسموه مع اللاعبين، خلال المشاركة في التدريبات، معلناً تحدي أصحاب الهمم في مبادرة «تحدي دبي للياقة» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، والتي تستمر حتى يوم 18 نوفمبر المقبل.

وأكد ماجد العصيمي نائب رئيس اتحاد المعاقين رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، أن سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم قريب من هذه الفئة، ويسعى دائماً لأن يكون في مقدمة فعالياتهم وأحداثهم، مشيراً إلى أن مشاركة سموه في تدريبات أصحاب الهمم، تؤكد أنهم في تحد مستمر، وهم قادرون على تحمل المسؤولية دائماً.

في الوقت نفسه، شارك الآلاف من الجماهير في اليوم الثاني من المهرجان الثاني للتحدي، الذي أقيم على مدار يومين على رمال شاطئ «كايت بيتش»، يتقدمهم الفنان الفلسطيني محمد عساف، الذي شارك في الفعاليات أقيمت على امتداد 1.5 كم على الشاطئ، وشملت الألعاب كل من التجذيف على الألواح وقوفاً، وركوب الأمواج بالطائرة الورقية، وركوب قوارب الكاياك، ولعبة الكريكت الشاطئية، والقرص الطائر، وبرنامج التدريبات الشاطئية المكثفة.

ووجه عساف الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على هذه المبادرة التي تحث الجميع على ممارسة الرياضة وتجعل دبي المدينة الأكثر نشاطاً.

وشهد المهرجان فصول تدريبات رياضية، بمشاركة شخصيات رياضية شهيرة، ورياضات فردية وجماعية، وعروض على المسرح، وما يزيد على 40 نوعاً من الأنشطة التي أقيمت على رمال الشاطئ وفي مياه البحر، وبالأخص «سباق دبي للسباحة» الذي طال انتظاره. وحظي الحضور بفرصة المشاركة في درس «أنيمال فلو» بقيادة المدرب الشهير «بارفيز صالح»، وتمت دعوة جميع المشاركين في المهرجان لتسجيل نشاطهم البدني عبر تطبيق «تحدي دبي للياقة»، الذي يقوم برصد النشاط البدني للمشاركين في كامل المدينة، خلال فترة انعقاد المبادرة.