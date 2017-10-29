رصد «كويكب» قادم من خارج النظام الشمسي



تاريخ النشر: الأحد 29 أكتوبر 2017 واشنطن (رويترز) يقول علماء فضاء أميركيون، إن كويكباً صغيراً أو مذنباً جرى رصده عبر النظام الشمسي، ربما جاء من مكان آخر في المجرة، وربما كان أول زائر بين النجوم تتم ملاحظته من الأرض. وتم اكتشاف هذا الجسم الغامض الذي يعرف حتى الآن فقط باسم «إيه/‏2017 يو1» في وقت سابق من هذا الشهر من قبل باحث باستخدام نظام تلسكوب متطور في جامعة هاواي، يمسح الكون باستمرار من أجل رصد مثل هذه الظواهر. وسرعان ما‭‭‭ ‬‬‬برز هذا الجسم البالغ قطره 400 متر أمام العلماء بسبب مداره حيث جاء من اتجاه مجموعة كواكب ليرا التي تقع مباشرة فوق المجرة البيضاوية، حيث تدور الكواكب وغيرها من الكويكبات حول الشمس. وعبر هذا الجسم تحت تلك المجرة خارج مدار كوكب عطارد مباشرة في 2 سبتمبر، قبل أن يتدلى بسبب الجاذبية الضخمة للشمس إلى منعطف حاد تحت النظام الشمسي، وكان أقرب جسم يأتي إلى الأرض على بعد نحو 15 مليون ميل في 14 أكتوبر.