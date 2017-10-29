عرض فرنسي لأزياء مصممة من «الشوكولاتة»



تاريخ النشر: الأحد 29 أكتوبر 2017 (باريس رويترز) قدم معرض صالون «دو شوكولا» في باريس عرضاً للأزياء ضم 15 ثوباً مصنوعاً من الشوكولاتة. حيث تعاون مصممو أزياء ومنتجون للشوكولاتة لتقديم قطع الثياب وواجهوا تحدياً رئيساً يتمثل في تثبيت قطع الشوكولاتة في مكانها باستخدام الصمغ والأسلاك مع الحرص على أن تكون الملابس مريحة للعارضات. شاركت مذيعات بالتلفزيون الفرنسي وممثلات وراقصات في العرض، ورقصن بملابسهن المزينة بقطع من الحلوى المصنوعة من السكر. وقالت المصممة الكولومبية ماريا لويس أوتيز، إنها استخدمت تقنية نسج تقليدية وزينت الأزياء بزهور الأوركيد المصنوعة من الشوكولاتة. وتابعت «اشتغلت على الألوان.. الشوكولاتة الداكنة والشوكولاتة البيضاء.. تقنية النسج لها دور في لفت الأنظار». ويستمر معرض صالون دو شوكولا حتى الأول من نوفمبر، بمشاركة 500 عضو من 60 دولة.