«الثقافة» تعلن أسماء الفائزين بـ «حب الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، صباح أمس، أسماء الفائزين بالمسابقة الشعرية «في حب الإمارات « التي أطلقتها تزامناً مع يوم العلم واليوم الوطني.وفاز في المركز الأول عن فئة «أفضل قصيدة شعرية ليوم العلم» عتيق خلفان الكعبي، وبالثاني نورة ناصر الكربي، وبالثالث شيخة عبد الله المقبالي.
أما عن فئة» أفضل قصيدة شعرية عن اليوم الوطني» ففاز بالمركز الأول علي حمد المري، وبالثاني مزنه ربيع مبارك، وبالثالث أحمد إبراهيم الزرعوني، وارتأت اللجنة إضافة مركزين: الرابع وحصلت عليه مريم إبراهيم العامري، والخامس وكان من نصيب هزاع علي المنصوري، وباستثناء العمانية مزنة مبارك، فإن جميع الفائزين من الإمارات.
|
|
بالمقابل، أكد الشعراء الفائزون أن الجائزة تمثل حافزاً قوياً بالنسبة لهم للاستمرار في الإبداع، معبرين عن شكرهم لوزارة الثقافة وتنمية المعرفة على الدور الذي تلعبه في تحفيز المبدعين وتشجيعهم.