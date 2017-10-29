«الثقافة» تعلن أسماء الفائزين بـ «حب الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، صباح أمس، أسماء الفائزين بالمسابقة الشعرية «في حب الإمارات « التي أطلقتها تزامناً مع يوم العلم واليوم الوطني.وفاز في المركز الأول عن فئة «أفضل قصيدة شعرية ليوم العلم» عتيق خلفان الكعبي، وبالثاني نورة ناصر الكربي، وبالثالث شيخة عبد الله المقبالي.

‬أما ‬عن ‬فئة» ‬أفضل ‬قصيدة ‬شعرية ‬عن ‬اليوم ‬الوطني» ‬ففاز ‬بالمركز ‬الأول ‬علي ‬حمد ‬المري، ‬و‬ب‬الثاني ‬مزنه ‬ربيع ‬مبارك، ‬و‬ب‬الثالث ‬أحمد ‬إبراهيم ‬الزرعوني، ‬وارتأت ‬اللجنة ‬إضافة ‬مركزين: ‬الرابع وحصلت عليه مريم ‬إبراهيم ‬العامري، والخامس وكان من نصيب ‬هزاع ‬علي ‬المنصوري، وباستثناء العمانية مزنة مبارك، فإن جميع الفائزين من الإمارات‬.

وقال عبدالله النعيمي مدير إدارة الاتصال الحكومي أن مسابقة «في حب الإمارات» شهدت منافسة قوية، وبلغ عدد المشاركين (50) مشاركاً منهم (30) شاعراً و(20) شاعرة، بنحو (55) قصيدة منها (43) في اليوم الوطني و (12) في يوم العلم. وأشاد النعيمي بصدقية النتائج وشفافيتها، مؤكداً أن القصائد لم تحمل أسماء أصحابها، وابتعدت بالتالي عن أي مؤثرات شخصية، وأنها ذهبت لمن يستحقها من الشعراء.

بالمقابل، أكد الشعراء الفائزون أن الجائزة تمثل حافزاً قوياً بالنسبة لهم للاستمرار في الإبداع، معبرين عن شكرهم لوزارة الثقافة وتنمية المعرفة على الدور الذي تلعبه في تحفيز المبدعين وتشجيعهم.