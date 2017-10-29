«الشارقة للكتاب».. عرس الثقافة العالمي الأربعاء المقبل

أبوظبي (وام)

تنطلق يوم الأربعاء المقبل فعاليات الدورة السادسة والثلاثين لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث سيكون العالم على موعد مع عرس الثقافة العالمي الذي تشارك فيه 1650 دار نشر من 60 دولة، تعرض أكثر من 1.5 مليون عنوان، ثلثها عناوين جديدة صدرت في العام الجاري.

وقال حبيب يوسف الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، إن المعرض بما يمثله من قيمة حضارية عالمية يؤكد أن الثقافة في إمارة الشارقة ودولة الإمارات عموماً أصبحت تشكل هاجساً يومياً واستراتيجياً لا يقل شأناً عن جانب الإعمار والتنمية الذي أدهشت به العالم.

وأضاف الصايغ: بات معروفاً أن المعرض يصنف حالياً واحداً من أهم ثلاثة معارض على مستوى العالم، لكنني على يقين أن هذا التصنيف سيتغير ليصبح، الأهم والأول، عندما يتابع العالم تفاصيل هذه الدورة، وذلك كله بفضل الإشراف والمتابعة الشخصية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي أوصلت المعرض إلى هذه المكانة المرموقة، بحيث أصبح واحداً من أبرز الفعاليات الثقافية التي ينتظرها العالم سنوياً.

وأكد أننا أمام حدث تخطى مجرد كونه معرض كتاب ليصبح ملتقى ثقافيا عالميا يجتمع فيه الأدباء والمبدعون من كل حدب وصوب، مشيراً إلى أن كثيراً من الكتاب والأدباء العرب والعالميين يوقّتون موعد إصداراتهم الجديدة مع بدء فعاليات المعرض نظراً لكونه منصة ثقافية عالمية للانطلاق نحو العالم اجمع.

بدوره، قال الروائي الإماراتي علي أبو الريش، إن معرض الشارقة الدولي للكتاب يشكل إضافة جديدة للكتاب والكاتب معا، ويقدم مساحة واسعة من النقاش الفكري والأدبي، واصفا إياه بالضوء المشع في مساحة تضاريس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف أبو الريش أن الأدباء والكتاب الإماراتيين، خصوصاً والعرب والأجانب عموماً باتوا ينتظرون المعرض، كما ينتظر الأطفال العيد؛ لأنه أثبت قدرة فائقة على مواكبة متطلبات المرحلة، وتقديم الإضافة الجديدة في كل عام.

من جهتها، ترى الشاعرة الإماراتية شيخة المطيري في المعرض فرصة لاكتشاف الذات من جديد، والتعرف إلى حقيقة حب القراءة من أجل القراءة ومـــدى صدق التفاعل مع الكتاب نفسه والمؤلفين وحتى القراء، مؤكدة أن أيام المعرض هي فرصة حقيقية لتتأكد صدق هذه العلاقة نظراً لما يشكله من حاضنة عالمية لجميع عناصرها.

وقالت المطيري: في معرض الشارقة الدولي للكتاب نلتقي بالكرة الأرضية المثقفة في مكان واحد ومن هنا تبرز القيمة الأهم له، حيث إن الكثير من المثقفين والكتاب ليس لديهم القدرة على السفر للمشاركة في الأحداث الثقافية العالمية، والاطلاع على جديد النتاج الإنساني في المجال الثقافي.