جودو روسيا في صدارة «أبوظبي جراند سلام»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

اختتمت أمس بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو أمس، في صالة آيبيك آرينا بمدينة زايد الرياضية، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبحضور محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو، ونائبه عبيد العنزي، الذين توجوا الفائزين وسط حضور جماهيري كبير ضاقت بهم مدرجات الصالة.

وتصدرت روسيا الترتيب العام للبطولة برصيد 9 ميداليات «3 ذهبيات وفضية و5 برونزيات»، ليتوج 9 من أصل 24 لاعباً ولاعبة مثلوها بالميداليات الملونة، وشاركت روسيا بأكبر بعثة في البطولة، وحافظت على وجود دائم في الأدوار النهائية لأغلب الأوزان. وحلت هولندا في المركز الثاني بذهبيتين وفضيتين وبرونزية واحدة، فيما جاءت منغوليا في المركز الثالث بذهبيتين وفضية وخلفها بريطانيا في المركز الرابع بذهبية وفضية وبرونزية.

وكانت آخر منافسات أمس الأول قد أسفرت عن فوز السويدية آنا بيرنهولم بذهبية وزن تحت 70 كجم، والهولندية كيم بولنج بالفضية، بينما ذهبت البرنزية مكرر للألمانية مريام بوتكريت والبرازيلية ماريا بورتلا.

وفي وزن تحت 81 للرجال توج بالذهبية الهولندي فرانك دي ويت، وذهبت الفضية إلى المنغولي اوتجوباتار والبرونزية مكرر الروسي الآن خبتسوف والإيراني سعيد مولاي.