الحبتور يحرز كأس هلوين للبولو

دبي (الاتحاد)

أحرز فريق الحبتور، كأس هلوين للبولو بعد فوزه على فريق رينوس 5-4 في المباراة النهائية التي أقيمت أمس الأول بملعب نادي الحبتور للبولو، وتعد البطولة باكورة نشاط موسم الحبتور للبولو، وجاءت البطولة ثمرة التعاون بين ملاعب نادي دبي للبولو والفروسية ونادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية في إطار إثراء اللعبة في الدولة.

واختارت اللجنة الفنية، مارينا لاعبة فريق الكويت الأفضل في البطولة، كما اختير الخيل دون جوان لمحمد الحبتور كأفضل خيل. وأعرب محمد الحبتور رئيس نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، عن سعادته بالنجاح الذي حققه أول بطولة، وقدم اللاعبون المواطنون عروضاً متميزة تؤهلهم للمشاركة في بطولات الموسم الأعلى تصنيفاً، وقال: نجاح كأس هلوين يدفعنا للتفاؤل بموسم حافل بالإثارة والمتعة، وهو ما نتمناه لبطولات البولو بالدولة، خاصة بعد أن اتسمت بالسمعة العالمية الكبيرة.