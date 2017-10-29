الشارقة (الاتحاد)

توج الأستاذ الدولي الكبير المواطن سالم عبدالرحمن بالمركز الأول في بطولة ضاحية مغيدر للشطرنج الأولى، وجاء ثانيا الأستاذ الدولي الكبير بارتش سوتشكو من بولندا، وحل الأستاذ الدولي الكبير الإسباني فيكتور موسكيلينكو ثالثاً، وبعد انتهاء 7 جولات السبع أعلنت لجنة التحكيم أسماء الفائزين الثلاثة بجانب الفائزين في السحب على الجوائز العينية.

وأكد الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، على النجاح الكبير الذي حققته البطولة، التي أقيمت بالتعاون مع نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وبمستوى المشاركة التي حظيت بها، وما عززته من رؤى الدائرة في تنمية أدوار مجالس الضواحي في تنمية الجوانب الرياضية. مشيراً إلى أن هذه البطولة تمهد لتوقيع اتفاقية، بين دائرة شؤون الضواحي والقرى ونادي الشطرنج والثقافة للفتيات، لتكامل الأدوار المشتركة في تنظيم بطولات للشطرنج، لتمكين أكبر عدد من أبناء وبنات الضواحي من المشاركة بها، وتعلمها والاستفادة من أهدافها.