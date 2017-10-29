غنتوت يكشف تفاصيل «بينك بولو» غداً

غنتوت (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، يعقد نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو مؤتمراً صحفياً غداً بفندق جنة برج السراب بشارع الميناء في أبوظبي، للإعلان عن انطلاقة موسم نادي غنتوت من خلال بطولة بينك بولو التي تقام الجمعة المقبل، في احتفالية كبيرة وتمثل باكورة نشاط النادي في موسمه الجديد الحافل، الذي يتضمن 9 فعاليات رياضية، تستمر حتى مارس المقبل بالتنسيق مع الفعاليات الرياضية والمجتمعية على مستوى الدولة وبدعم من مجلس أبو ظبي الرياضي.

ويكشف مؤتمر الصحفي البطولة عن تفاصيل المباراة الخيرية السنوية التي ينظمها النادي بملاعبه الرئيسة في غنتوت والتي استعد لها ضمن برنامجه السنوي الحافل.