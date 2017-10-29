الشحي بطلاً لكأس الوثبة للإسطبلات الخاصة

محمد حسن (الوثبة)

توج الفارس أحمد صالح الشحي على صهوة الجواد «ديجور»، لإسطبلات سعيد محمد الكمدة، بطلاً لسباق كأس الوثبة لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كم، الذي أقيم أمس بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، بمشاركة 66 فارساً وفارسة يمثلون مختلف الإسطبلات بالدولة، وأقيم السباق بتنظيم قرية الإمارات العالمية للقدرة بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية، وبرعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، ودعم مجلس أبوظبي للرياضي، وبإشراف الاتحاد الدولي.

وتمكن الفارس أحمد الشحي، من تسجيل أول فوز للإسطبلات الخاصة، بعد أن قطع المسافة في زمن قدره 3:39:45 ساعة، وبمعدل سرعة 27.30كلم/‏‏‏ ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس سالم ملهوف الكتبي على صهوة «عنيدة» العائد لإسطبلات أس أس بزمن قدره 3:47:13 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 26.40 كلم/‏‏‏ساعة، وحل في المركز الثالث الفارس الأورجواياني جونثان ريفيرا على صهوة «ميدنايت بوي» من إسطبلات سعيد اليبهوني، بزمن قدره 3:48:29 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 26.26 كلم/‏‏‏ساعة.

عقب ختام السباق قام اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الفروسية، وعدنان سلطان النعيمي، مدير عام نادي أبوظبي للفروسية والسباق، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا»، مدير عام مزرعة الوثبة ستاليونز، رئيس لجنة السباقات السيدات في الاتحاد الدولي «إفهار»، بتقديم الجوائز للفائزين، منها 4 سيارات دفع رباعي لأصحاب المركز الأربعة الأولي.

من جانبه، أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، أنهم محظوظون بالدعم الكبير الذي تحظى به الفروسية من أصحاب السمو الشيوخ، من خلال وجودهم في المناسبات الرياضية الخاصة بالفروسية.واعتبر الريسي الموسم الجديد مبشراً، من خلال الانطلاقة بكأس الوثبة للقدرة لملاك الإسطبلات الخاصة، وقال: صحيح أن عدد المشاركين 66 فارساً وفارسة، قليل، لكن يجب أن ننتبه إلى أن 10 من هذه الخيول سبق لها الوصول لمنصات التتويج، وهذا يؤكد قوته وتميزه. وأشار رئيس اتحاد الفروسية إلى الزيادة العددية من عام إلى آخر لعدد المشاركين، سواء من الخيول أو الفرسان، مشيراً إلى أن عام 2015 شهد مشاركة 9 آلاف خيل، وفي الموسم الماضي وصل العدد إلى 11 ألفاً وهذا رقم «مخيف». وقال الريسي: نتوقع أن يزيد هذا العام أعداد الخيول، من خلال دعم واهتمام من أصحاب السمو الشيوخ الذين يشجعون المواطنين ويوفرون لهم الإسطبلات الخاصة، وهذا دعم لا يمكن أن نجده إلا في دولة الإمارات؛ لأنه باختصار غير موجود في أي مكان بالعالم.

صوايا: برنامج ضخم في احتفالية انطلاق المهرجان

الوثبة (الاتحاد)

أكدت لارا صوايا أن مشاركة 66 فارساً وفارسة في سباق كأس الوثبة للإسطبلات الخاصة، يؤكد أن الموسم الجديد سيكون قوياً وحافلاً.واستطردت صوايا مؤكدة أنه بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سيتم الاحتفال بختام النسخة التاسعة لمهرجان سموه العالمي للخيول العربية، الذي يقام بالعاصمة أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 13 نوفمبر، الذي يتزامن مع مرور 10 سنوات على انطلاق فعاليات المهرجان، مؤكدة أنه ترجمة لرعاية وتوجيهات سموه، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» نجح المهرجان في القيام بدوره المطلوب، في إعادة البريق للخيل العربي في جميع قارات العالم.وأضافت: «حفل الختام للنسخة التاسعة سيكون حافلاً، بحضور 800 شخص يمثلون 88 دولة، من خبراء وملاك ومدربين وفرسان وفارسات».

وقالت: يوم 7 نوفمبر تجرى قرعة سباق جوهرة تاج الشيخ زايد للخيول العربية للفئة الأولى، وقرعة الجولة الختامية لبطولتي العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات والفرسان المتدربين، وكذلك تقام قرعة بطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان للخيول الصغيرة «بوني»، وكذلك القرعة للسباقات الأربعة في الأرشيف الوطني.ويعقب ذلك اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل، ثم فعاليات مؤتمر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» للتعليم والتدريب، ويقام في اليوم التالي حفل ختام سباقات النسخة التاسعة على مضمار نادي أبوظبي للفروسية.