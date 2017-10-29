«دبي للسيدات» جاهز لـ «الترايثلون»

دبي (الاتحاد)

أكملت اللجنة المنظمة لـ «ترايثلون دبي للسيدات»، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي نادي دبي للسيدات، كل الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لإقامة أول ترايثلون حصري للسيدات، على مستوى المنطقة يوم 3 نوفمبر المقبل، وسيتم غلق باب التسجيل للمشاركات غداً.

وينقسم السباق إلى 3 فئات، هي سوبر سبرنت، وسبرنت، والشورت، حيث تتنافس المتسابقات في فئة السوبر سبرنت على مسافة 400 متر سباحة، ومسافة 10 كيلومترات دراجات هوائية، ومسافة 2.5 كيلومتر جري، فيما تتنافس المتسابقات في فئة السبرنت على مسافة 750 متر سباحة، ومسافة 20 كيلومتراً للدراجات الهوائية، ومسافة 5 كيلومترات جرياً، وفي فئة الشورت تتنافس المشاركات على مسافة 1.5 كيلومتر سباحة، و30 كيلومتراً للدراجات هوائية، و10 كيلومترات جرياً.

وتنطلق منافسات السباحة في شاطئ نادي دبي للسيدات بمنطقة جميرا، في إطار من الخصوصية التامة، ومن ثم ينتقلن إلى منافسات الدراجات الهوائية، من أمام النادي في شارع جميرا ما بين متحف الاتحاد وتقاطع شارع الثنية، وصولاً إلى النادي مرة أخرى، ثم ينتقلن إلى منافسات الجري التي تتم بجوار قناة دبي المائية، وتنتهى المنافسات في القرية يقيمها النادي خصيصاً للسباق.