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الحمادي بطل «الشارقة 22 قدماً»
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تاريخ النشر: الأحد 29 أكتوبر 2017

الشارقة (الاتحاد)

انتزع المحمل 2 بقيادة النوخذة جابر محمد جابر الحمادي كأس سباق الشارقة للمحامل الشراعية 22 قدماً، والذي جرى أمس الأول بالبحر المفتوح مقابل شاطئ الحمرية، برعاية مجلس الشارقة الرياضي، وشهد نجاحاً كبيراً ومشاركة واسعة بلغت 50 قارباً، وجاء محمل 96 بقياده خليفة سعيد المزروعي ثانياً، وحل ثالثاً محمل 92 لمايد عبدالله الحوسني، وفي المركز الرابع جاء القارب رقم 55 لمحمد سهيل المهيري، ثم القارب رقم 9 لحامد محمد الحمادي.

وتوج علي بن سالم المدفع رئيس نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أبطال سباق الشارقة الشراعية 22 قدماً الذين مثلوا معظم إمارات الدولة، وجرت منافساته لمسافة 4 ميل بحري ضمن بطولة الإمارات للشراعية 22 قدم، الذي نظمه نادي الشارقة البحري تحت إشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية.

     
 

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