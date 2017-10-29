«الأمن الجنائي» بطل «اللياقة والتحدي»

أبوظبي (الاتحاد)

تُوج قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي بالمركز الأول، في بطولة «اللياقة والتحدي»، ضمن منافسات بطولات درع القائد العام للألعاب الرياضية للموسم الرياضي 2017 - 2018، والتي أقيمت في صالة «الاتحاد» للمصارعة والجودو، بنادي أبوظبي للفروسية، وحصل قطاع المهام الخاصة على المركز الثاني، وحل ثالثاً قطاع شؤون القيادة.

وأشاد العميد سالم شاهين النعيمي، مدير قطاع شؤون القيادة بشرطة أبوظبي، لدى تتويجه الفرق الفائزة، بروح التنافس التي تمتع بها المشاركون، والجهود المبذولة في تنظيم البطولة، والتعاون والالتزام الذي أبداه المتسابقون، مثنياً على الرغبة الجادة في المشاركة والمنافسة الشريفة، ما أسهم في تحقيق البطولة أهدافها، لافتاً إلى أهمية ممارسة عناصر الشرطة الرياضة باعتبارها أسلوب حياة، وتمنى للفائزين التوفيق في المستقبل، والاستمرار في تطوير مهاراتهم، والمشاركة الفاعلة في البطولات التي تسهم في رفع مستوى الأداء إلى أفضل المستويات.

وحضر التتويج العقيد محمد علي المهيري، مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، والعقيد منصور الهاشمي، نائب مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة بشرطة أبوظبي، وعدد من الضباط وجمهور غفير من المشجعين.