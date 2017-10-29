دبي (الاتحاد)

استقبل الشيخ عبدالله الشرقي بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام، وفد منتخب بناء الأجسام العائد من هونج كونج متوجاً بإنجاز إحراز 6 ميداليات ملونة في البطولة الآسيوية لبناء الأجسام والفيزيك والكلاسيك، بواقع ميداليتين ذهبيتين وميداليتين فضيتين وبرونزيتين.

وجاء الاستقبال في مطار دبي الدولي، وسط مشاعر دافئة بحضور أسرة اللعبة، وتزينت أعناق الوفد بالورود، وسط عبارات التهنئة على الإنجاز النوعي الذي تحقق عبر اللاعبين فهد مبارك الجنيبي «ذهبية وزن 85 كجم»، وشعيب عبد الله محمد «فضية الفيزيك لطول 174 سم»، وخليفة سالمين «ذهبية الفيزيك في الماسكولار»، وسلمان عبد الرحمن العجيل «برونزية وزن أكثر من 90 كجم»، وعبد الله رستم «فضية وزن 75 كجم لبناء الأجسام»، وحسن صالح الحضرمي «فضية الكلاسيك أكثر من 180 سم».