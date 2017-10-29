«الوصل» يخلط أوراق «الإكس كات» بلقب «الرئيسي»

خالد السعدي (شايمن)

حصد الزورق الإماراتي الوصل، بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي، المركز الأول ولقب السباق الرئيسي الأول للجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق «الإكس كات» والمقامة حالياً في مدينة شايمن الصينية، في حين حل زورق أبوظبي 5 بقيادة راشد الطاير وماجد المنصوري في المركز السابع، وجاء زورق «الفيكتوري 3» بقيادة سالم العديدي وعيسى آل علي رابعاً، وذلك بعد منافسة قوية ودراما مثيرة شهدها السباق الذي تغير عن مساره الأصلي قبل انطلاق السباق بيوم.

وحل ثانياً زورق الأسترالي 8 بقيادة بريت ليهرمان وبال فيريك، وحل ثالثاً زورق السويدي سويكات بقيادة إريك ستارك ومايكل بينجستون.

وكان زورق أبوظبي قد انطلق من المركز السادس خلال السباق الذي شهد رياحاً خفيفة طيلة فتراته، بينما تسبب خطأ بسيط في الانطلاقة في تراجع الفيكتوري للمركز الرابع، بعد أن كان متصدر للسباق طيلة المنافسة، ومن المنتظر أن ينطلق السباق الرئيسي الثاني والختامي للمنافسة اليوم، حيث سينطلق في الحادية عشرة صباحاً بتوقيت الإمارات، وبمشاركة الزوارق الأحد عشر الحاضرة.

وشهدت الجولة منذ بدايتها وفي سباق كسر الكيلو بالتحديد الكثير من الدراما، خاصة بعد إلغاء اللجنة المنظمة للتصفيات الثانية والثالثة من كسر الكيلو والاكتفاء بنتائج التصفية الأولى، نظراً لارتفاع الرياح وتغير المناخ أول أمس، بالإضافة إلى تغيير مسار السباق عن المسار الأصلي، وهو ما جعل الفرق تتجه لطرق مختلفة في الإعداد والتجهيز.