«كريكت باكستان» يجدد فوزه على سريلانكا في «تي 20»

أبوظبي (الاتحاد)

فاز المنتخب الباكستاني للمرة الثانية على نظيره السريلانكي بفارق خطأين «ويكيت» خلال بطولة «تي 20» العالمية للكريكت، والتي أقيمت على استاد زايد للكريت في أبوظبي، واستطاع المنتخب الباكستاني التصدي للكرات من الشوط الثاني، بتسجيل 125 نقطة «ركضة» مخرجاً 8 لاعبين من المنتخب السريلانكي، بعد أن سجل الأخير في الشوط الأول 124 نقطة، وأخرج 9 لاعبين من الفريق الفائز.

ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بأعضاء المنتخبين قبيل انطلاق المباراة، وذلك خلال الحفل الافتتاحي لليوم الثاني على استاد زايد للكريكت في أبوظبي، وذلك بحضور عبدالمحسن الدوسري الأمين العام المساعد للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وطلال الهاشمي مدير إدارة الشؤون الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي، وماثيو بوتشر المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للكريكت.

من جهته، أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن استضافة الإمارات والعاصمة أبوظبي وتنظيمها بطولات رياضية عالمية بمستوى بطولة الكريكت، تؤكد قدراتها وإمكاناتها المتميزة في استقطاب مختلف أنواع الرياضات والمنافسات، التي تعتبر محط اهتمام العديد من فئات المجتمع، في لوحة إنسانية ترسخ حضور قيم التسامح وتعزيز التنوع الثقافي الذيس يميز الدولة.

وقال معاليه: تنظيم فعاليات رياضية متخصصة كتلك التي تحظى برواج واسع بين أفراد المجتمع، يسهم في تعزيز مكانة الإمارات كوجهة للرياضات العالمية، ويترك أثراً إيجابياً في مسيرة الرياضة والشباب على مستوى الدولة.