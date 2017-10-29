«كريكت باكستان» يجدد فوزه على سريلانكا في «تي 20»

أبوظبي (الاتحاد)
فاز المنتخب الباكستاني للمرة الثانية على نظيره السريلانكي بفارق خطأين «ويكيت» خلال بطولة «تي 20» العالمية للكريكت، والتي أقيمت على استاد زايد للكريت في أبوظبي، واستطاع المنتخب الباكستاني التصدي للكرات من الشوط الثاني، بتسجيل 125 نقطة «ركضة» مخرجاً 8 لاعبين من المنتخب السريلانكي، بعد أن سجل الأخير في الشوط الأول 124 نقطة، وأخرج 9 لاعبين من الفريق الفائز.
ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بأعضاء المنتخبين قبيل انطلاق المباراة، وذلك خلال الحفل الافتتاحي لليوم الثاني على استاد زايد للكريكت في أبوظبي، وذلك بحضور عبدالمحسن الدوسري الأمين العام المساعد للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وطلال الهاشمي مدير إدارة الشؤون الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي، وماثيو بوتشر المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للكريكت.
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وقال معاليه: تنظيم فعاليات رياضية متخصصة كتلك التي تحظى برواج واسع بين أفراد المجتمع، يسهم في تعزيز مكانة الإمارات كوجهة للرياضات العالمية، ويترك أثراً إيجابياً في مسيرة الرياضة والشباب على مستوى الدولة.
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